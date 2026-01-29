關務署高雄關加強查緝作為阻絕走私於邊境

▲農曆春節將屆，財政部關務署高雄關將持續加強各項查緝作為，全力打擊走私，共同阻絕走私於邊境。(圖／記者黃守作攝，2026.01.29)

[NOWnews今日新聞] 財政部關務署高雄關今(29)日表示，農曆春節將屆，高雄關將持續加強各項查緝作為，並積極與司法警察機關合作，全力打擊走私，共同阻絕走私於邊境，以守護國門最前線。

▲關務署高雄關關務長劉芳祝(右2)和機動稽核組組長廖先鴻(右1)共商全力打擊走私的作為。(圖／關務署高雄關提供)

關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關對於邊境查緝工作，向來秉持滴水不漏之嚴謹態度，近年來持續透過大數據風險分析，輔以各式高科技檢查設備，以強化對高風險貨物之篩檢，成果豐碩，未來將持續優化查緝作為，以有效、精準的打擊不法走私，為國人守護國門之安全。

▲高雄關機動稽核組組長廖先鴻(中)說明高雄關去(114)年整體查緝成果斐然。(圖／記者黃守作攝，2026.01.29)

高雄關機動稽核組組長廖先鴻說，高雄關去(114)年合計緝獲毒品46案，總毛重達2685公斤，其中包含第1級毒品海洛因246公斤、第2級毒品大麻1135公斤及第4級毒品先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」557公斤，查扣私菸(捲菸)229萬7,800包、加熱式菸草8620條及私酒3萬8773公升，另外查獲電子煙100支、煙油與煙彈184瓶(個)，以及相關器具10萬餘件，而在防堵非洲豬瘟方面，則查獲未經檢疫之豬肉及其製品達203件，計160公斤，整體查緝成果斐然。

▲關務署高雄關將持續加強各項查緝作為，全力打擊走私。(圖／關務署高雄關提供)

劉芳祝指出，農曆春節將屆，高雄關將持續加強各項查緝作為，積極與司法警察機關合作，共同阻絕走私於邊境，她並呼籲民眾若發現不法走私，請撥打24小時免費專線0800-711117檢舉，凡經檢舉緝獲走私者，將依規定發給最高新台幣480萬元之獎金，且對檢舉人之身分將嚴格保密，期盼全民與海關共同攜手守護邊境安全，平安過好年。

