關務署高雄關針對海運快遞貨物進行查緝行動

▲財政部關務署高雄關攜手動植物防疫檢疫署高雄分署針對海運快遞貨物，進行聯合查緝行動，以防堵豬肉等製品違法入境。(圖／關務署高雄關提供)

[NOWnews今日新聞] 財政部關務署高雄關於今(13)日，聯合動植物防疫檢疫署，到高雄關轄屬海運快遞公司針對海運快遞貨物進行聯合查緝行動，並配合檢疫犬現場嗅聞，對可疑貨品加強開箱檢查，全力防堵豬肉等製品違法入境。

▲關務署高雄關攜手動植物防疫檢疫署高雄分署針對海運快遞貨物，進行聯合查緝行動。(資料照／記者黃守作攝)

關務署高雄關關務長劉芳祝表示，高雄關為防堵非洲豬瘟疫情入侵，乃會同動植物防疫檢疫署高雄分署加強查緝海運快遞貨物，以全力防堵非洲豬瘟入侵。

劉芳祝說，海運快遞貨物採逐件百分之百X光查驗通關，自國內通報首例非洲豬瘟案例後，該關立即增派人力，進行X光儀檢查核，並針對高風險因子貨物進行篩選，以及增加開箱及查核比率。

劉芳祝並說，高雄關在快遞專區查獲調製雞腿肉及含雞肉成分寵物飼料等涉嫌違反檢疫規定案件，後續將移送防檢署依法裁處。

劉芳祝指出，民眾網購貨物如遭查獲含來自疫區豬肉產品，涉案貨物除將沒入銷燬，進口人亦將面臨7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金，呼籲民眾購物時應提高警覺，切勿心存僥倖以身試法。

劉芳祝並指出，該關將持續針對快遞貨物加強查核力度，並不定期協同防檢署檢疫犬執行嗅聞查緝，強化邊境檢查密度，並籲請國人切勿網購豬肉製品及相關動植物產品，共同守護我國農畜產業。

