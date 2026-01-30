關台5年復活！衛廣法修正案三讀通過 中天重返52台「發聲明」：這是新聞自由的勝利

中天新聞發聲。翻攝中天新聞臉書

立法院於今日（30日）三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，其中增訂條文被外界稱為「中天重返52台條款」。中天電視隨後發表正式聲明，強調這是台灣新聞自由的勝利，也是還給中天公道的重大進展。中天新聞自2020年遭撤照關台至今已逾五年，隨著法律修正案過關，中天重申將重返52台，持續為台灣社會提供多元聲音。

堅持無色覺醒與多元聲音

中天電視在聲明中感嘆，關台的日子已超過五年，此次重返52台，首要目標是落實「台灣不能只有一種聲音」的媒體使命。中天表示，未來將繼續堅持「無黨無派、無色覺醒」的立場，以媒體身分監督時政。聲明指出：「愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念」，強調中天將秉持初心，為民眾爭取福祉。

致力兩岸和平與人民福祉

針對未來的報導方針與願景，中天電視特別提到兩岸關係的發展。聲明指出，中天將協助當局創造永久和平的契機，並以台灣人民的最大福祉為念。中天強調，媒體的角色在於促進社會穩定與繁榮，未來重回有線電視新聞區塊後，將持續關注民生議題，推動有利於兩岸和諧的報導內容，落實「兩岸好，台灣會更好」的經營理念。

訴訟進度與重返頻道展望

事實上，中天新聞台自遭國家通訊傳播委員會（NCC）不予換照後，長期透過行政訴訟爭取權益。根據法院最新進度，中天已在多場行政訴訟中取得勝訴。如今隨著《衛廣法》修正案三讀通過，法源依據的補強為中天回歸52台鋪平道路。中天電視表示，這不僅是單一媒體的復播，更是台灣民主社會守護言論自由的重要里程碑。

