關員涉性騷恐嚇空服員案臺北關：嚴懲絕不護短

針對海關人員涉性騷擾及恐嚇空服員一案，關務署臺北關表示，將嚴懲重罰，絕不護短。

臺北關表示，有關報導該關人員搭乘長榮航空公司涉嫌於機上滋擾生事並涉及恐嚇及性騷擾空服員一案，全案已由該公司報請警察機關偵辦，海關全力配合司法調查，嚴懲不貸，絕不護短。

臺北關指出，海關於知悉該事件後，立即啟動行政調查，並將涉嫌關員調離原職務，並強調該員行為雖於休假出國期間發生，惟海關執掌邊境管制，理應以身作則，嚴格遵守法律。該員行為已嚴重影響機關聲譽及政府形象，將於調查後迅速召開考績委員會檢討該員行政責任。

臺北關表示，該員另涉嫌於空服員執行職務時為性騷擾行為一節，亦已啟動性騷擾調查程序，依性騷擾防治法等相關規定調查審議，並將加強關員法紀教育及性別平等教育訓練，提升關員法紀及性平觀念。