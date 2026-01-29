關太久凍未條？88會館主嫌郭哲敏「邊開庭邊看A片」 法官氣炸開罵

88會館負責人郭哲敏涉經營線上博弈、地下匯兌洗錢，一審被判刑11年8月。（本刊資料照）

「88會館」案主嫌郭哲敏涉經營線上博弈、地下匯兌洗錢逾百億元，去年遭檢方起訴，一審被依違反《銀行法》等罪嫌判刑11年8月，全案上訴二審，但上個月高院開庭卻爆出離譜插曲，在押中的郭哲敏竟公然在法庭上，用律師手機看A片，法官得知後當庭制止，並表示全案終結後，將考慮追究律師的不當行為。

根據《民視新聞網》報導，高院去年12月9日提訊郭哲敏出庭，沒想到開庭時，律師竟將手機放在桌上播放A片，讓坐在一旁的郭哲敏觀看，離譜行徑被後方法警察覺呈報。

廣告 廣告

法官陳銘壎得知當場震怒制止，中斷問案訓斥郭哲敏藐視法庭，告誡兩人不得再犯，法官還下令書記官詳記筆錄，郭哲敏律師見狀頻頻道歉。

事後高院指出，待本案終結後，將再審酌是否追究郭哲敏律師的不當行為。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

涉洗錢地下匯兌高達217億元 88會館郭哲敏一審判決出爐

網實測喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮 醫示警3種人別碰：下面恐鎖死

「台灣隊長」陳盈駿遭中國球迷吐口水攻擊 老婆火大發文：太沒水準