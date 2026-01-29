關太久？郭哲敏開庭用律師手機爽看A片 法官當庭震怒、制止

郭哲敏在法庭上看A片。（圖／報系資料照）

郭哲敏因為88會館地下匯兌案，一審被判刑11年8月，案經上訴以後，目前由高等法院審理中。然而，2025年12月9日本案開庭日，郭哲敏竟於庭上用委任律師施宣旭的手機看A片，荒唐行徑被法警發現以後，旋即告訴負責審理的陳銘壎法官，陳銘壎也當庭制止，並告誡郭哲敏及律師不得再犯，不過為讓後續的審理程序能夠順利進行，高院暫時決定待本案審結後，再考慮是否將施宣旭律師送懲戒。

事情發生於12月9日，當時郭哲敏從看守所被提解至高等法院開庭，在開庭過程中，施宣旭將自己的手機放在桌上，讓郭哲敏觀看A片，當時手機雖為靜音狀態，但法庭上本就不可使用手機，沒想到郭哲敏不但在律師的協助下使用手機，竟然還在法庭上看A片。

郭哲敏的荒唐行徑被法庭上執勤的法警發現以後，法警旋即向陳銘壎法官報告此事，陳銘壎當庭震怒並制止２人，告誡不得再犯，而施宣旭律師也頻頻道歉。高等法院考量，目前此案正在密集審理中，為讓審理程序可以順利進行，決定待本案審結以後再看是否將律師送懲戒。

回顧本案，郭哲敏於2018年間透過旗下「睿世軟體」等公司承租伺服器機房，搭建「包網平台」，將線上博弈遊戲串接、外銷至境外博弈業者，協助其經營非法賭博網站，推估非法獲利達16.5億元，並經手地下匯兌資金高達217億元。

此外，郭哲敏曾於2022年檢警收網前潛逃出境，2023年8月在泰國落網遣返回台。返台後曾兩度交保成功，但因配戴電子腳環期間多次違規，包括靠近機場、海岸線及設備離線告警，法院於2025年4月再度裁定收押。

另外，和郭哲敏捲入同案的「百億賭王」林秉文至今未歸案，目前正被通緝中，本案起訴以後，檢方對郭哲敏求刑15年，法院最終審酌其犯罪情節與全案事證，判處郭哲敏有期徒刑11年8月，目前案經上訴以後，仍由高等法院審理。

