關子嶺旅館開發環評說明會 盼三贏

觀旅局將舉辦說明會，為關子嶺地區打造兼具觀光發展、資源保護與地方共榮的優質旅遊環境。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

兼顧關子嶺地區觀光產業發展與環境資源保護，觀旅局將於十三日上午舉辦辦「關子嶺地區旅館開發環境影響評估宣導說明會」，邀請有意於於關子嶺地區申設旅館的土地所有權人及潛在進入旅館市場業者參與。

觀旅局表示，關子嶺地區部分可設置旅館土地，位於白河水庫自來水水質水量保護區範圍內，依據「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」規定，相關旅館開發行為依法須辦理環境影響評估，確保水資源安全及周邊生態環境。

觀旅局透過地政局協助，運用ＧＩＳ地理資訊系統，將關子嶺地區地理圖資與地籍資料進行套疊分析，篩選出同時位於「可設置旅館區域」及「水質水量保護區範圍內」土地，並進行歸戶統計。經統計，相關土地所有權人共計七百餘位，觀旅局也函文通知所有權人，邀請參與說明會。

觀旅局表示，希望透過充分說明與雙向溝通，在符合法令規範與環境永續原則下，建立共識，為關子嶺地區打造兼具觀光發展、資源保護與地方共榮的優質旅遊環境。