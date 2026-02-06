關子嶺景點 春節交管疏導車流

春節暢遊關子嶺行車路線，白河警報給你知。（白河警分局提供）

記者翁聖權∕白河報導

每年春節連假期間，白河關子嶺溫泉商圈、水火同源、大仙寺、火山碧雲寺、崁頂福安宮、孚佑宮仙公廟，以及後壁區菁寮老街、雅聞湖濱園區等觀光名勝，均會湧入大量遊客車潮。為讓行車更順暢，自二月十七日至廿二日（大年初一至初六）每天早上八點至下午六點，白河警分局加強市道一七二線河東至仙草埔路段號誌長綠疏導車流。

白河警分局指出，市道一七二線河東至仙草埔路段已拓寬為雙向各兩車道，為避免轉向、臨停車輛阻礙主線車流運行，沿線雙黃線會擺設交通錐，除路口及標線缺口外一律禁止橫（跨）越，更嚴禁占用車道臨停或停車；另仙大路仍將實施「只上不下」單行道措施。

廣告 廣告

此外，因應西拉雅國家風景區沿途景點將有遊客湧入，白河警除了在市道一七二線、市道一七二乙線及市道一七五線各重點路口加派警力指揮疏導及燈控外，考量路肩寬度不足、山路蜿蜒起伏，特別叮嚀駕駛人應注意會車、耐心跟車；切勿雙黃線超車、占用車道停車，線上警力會加強巡查取締相關違規。

市道一七二乙線水火同源路段禁止甲類大客車行駛，應改道南九十六之二線，請用路人務必配合指揮人員及告示牌引導。

菁寮老街春節期間，依後壁區公所告示牌公告，南八十二線、南八十四線及南八十五線沿線開放路邊停車。