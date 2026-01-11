關子嶺泡湯「會館爆管變水濂洞」 業者：天氣太冷

溫泉會館天花板的溫泉水管線，因為天氣太冷熱漲冷縮爆裂。（圖／東森新聞）





有民眾去台南關子嶺一間溫泉會館住宿，發現住宿區的逃生梯變成水濂洞？大量的溫泉水從6樓一路往下流，還流進部分房間裡面。業者說，因為天氣太冷爆裂所導致，而且關子嶺有名的是泥漿溫泉，業者水清完，房間仍留下滿地泥沙。

大量清水不斷從樓上往下漏，整個逃生梯就像水濂洞，讓遊客看到超傻眼，仔細看這樓梯間的積水，目測都可以淹過腳掌，工作人員還拿了毛巾和塑膠套擋在門檻中間，監視器也拍到裡面根本是災難，工作人員打赤腳清潔，還拿工業用吸塵器來吸水，但漏的不是清水而是溫泉水。

溫泉會館其他房客：「聽到水聲然後我們就嚇一跳，因為就像水濂洞那樣，一開始是有點擔心，因為他是溫泉的部分，我們是擔心氣體啦。」

事情發生在台南關子嶺某間溫泉會館，10號有民眾到這間會館住宿，聽到水流聲聞到刺鼻味，才發現原來是管線爆裂，將畫面拍下放上網路。

記者vs泉會館客務主任蔡怡如：「（所以它是哪邊漏啊），它是從這邊漏，喔，（這是拆掉了嘛），嗯對。」

爆管的就是這間溫泉套房天花板的溫泉水管線，因為天氣太冷熱漲冷縮爆裂，業者緊急將水閥門關閉後，再把裡面的寢具和設備清空，但還是能看到房間從裡到外一片狼藉，因為關子嶺出名的，就是泥漿溫泉，乾掉之後全部都是泥沙，而且水從6樓的房間往下流，有砂又有水，讓飯店人員清掃時忙得不可開交。

溫泉會館其他房客：「他們滿積極在處理，因為我們有下來吃飯（有看到），飯店他們有換房，其實都處理還不錯。」

溫泉會館客務主任蔡怡如：「我們在第一時間也是協助客人，做換房和退款的動作，那之後呢，我們還會贈送客人一份小禮物，那目前的話客人情緒，都是有得到安撫的。」

泡溫泉卻遇上飯店變成水濂洞，業者全力亡羊補牢補償顧客。

