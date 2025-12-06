關子嶺泥漿溫泉、龜丹美人湯全國冠軍 蟬聯九年評鑑優等

▲溫泉體驗池。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】水利署年度全國縣市溫泉業務考評，是台灣溫泉品質最重要的評鑑，也是最值得民眾參考的泡湯指標，114年評鑑結果，毫無意外地臺南市拿下分組第一，而且是連續九年獲得優等的肯定。

臺南市多年來一向是地方政府溫泉業務的模範生，不但榮獲全國十大好湯冠軍，更是全國率先成立「溫泉統一取供事業」的縣市，市府觀旅局透過統一管理與有效分配，讓溫泉資源得以永續利用，同時串聯周邊產業，共同塑造關子嶺與龜丹兩大溫泉品牌，近年市府更在溫泉基礎建設、溫泉區景觀環境營造及行銷推廣上皆展現亮眼成效，使臺南溫泉品牌更加鮮明、更具競爭力，絕對是國內外遊客臺灣泡湯的第一選擇，值此秋冬最適合泡湯的季節，邀請大家來關子嶺與龜丹溫泉泡湯，用溫度認識臺南。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，臺南境內三大溫泉區涵蓋關子嶺、龜丹與六重溪，其中關子嶺溫泉與日本鹿兒島、義大利西西里島等同列世界少見的泥漿溫泉，自日治時期即被讚譽為「台灣第一溫泉」。龜丹溫泉則為弱鹼性碳酸泉，泉質清澈無味，具有軟化角質與滋潤肌膚的功效，更有「美人湯」之美稱。市府近年全力推動關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程，陸續完成寶泉橋露頭公園與火王爺露頭周邊的景觀改善。另龜丹溫泉區則導入智慧水錶遠端管理系統，將溫泉取供事業相關數據整合至雲端，不僅提升管理精準度，更有效降低人力負擔，使臺南市溫泉朝向智慧化管理邁進，大大提升了臺南市溫泉品質保證與質量控管，有利臺南市溫泉永續發展。

臺南市政府觀旅局溫泉行銷推廣，除了行銷「台灣首湯」，更以溫泉串聯在地特色活動，成功打造兩大品牌盛事：「關子嶺溫泉美食節」與「螢光花泉季」，期望結合在地特色生態景觀資源，提供泡湯遊客更深度的多元體驗，讓遊客可以藉由前來溫泉區，體驗自然景觀、藝術、在地料理與溫泉文化。