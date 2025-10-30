關子嶺溫泉美食節假日市集還有2天 闖關遊戲、限量好禮、好康

南市府觀旅局歡迎大家趁著天氣轉涼到關子嶺泡湯。（觀旅局提供）

記者翁聖權／白河報導

二０二五台南關子嶺溫泉美食節在嶺頂公園的「祭典市集」本周還有兩天，現場邀集有三十家特色攤位，內容涵蓋原民風味烤肉、各式炸物、特色麵包及文創手作等美食與創意商品。兩天都有安排闖關挑戰遊戲，遊客完成任務即可獲得限量五十元市集券，下午兩更有街頭藝人演，遊客到關子嶺泡湯別忘了走逛市集。

市長黃偉哲指出，關子嶺風景區擁有泥漿溫泉、水火同源、好漢坡、紅葉公園、溫泉老街、火山碧雲寺及大仙寺等特色景點，民眾可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嘗香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食，肯定不虛此行。即日起至十一月廿四日止，每日傍晚五點至夜間十點，於寶泉橋、嶺頂公園及大成殿均設有夜間光環境，大成殿廣場更有展出今年與知名圖文ＩＰ「微疼」合作的「微疼版不動明王」及「微疼泡溫泉」氣偶裝置，邀請來一趟夜間漫步山城，沉浸光影氛圍當網美的樂趣。

觀旅局長林國華表示，今年共有十九家在地餐飲與溫泉業者於關子嶺溫泉美食節期間推出優惠好康，除了可享店家優惠，凡於合作店家住宿、泡湯滿一千元，或餐廳用餐滿五百元，憑證明（房卡、收據或發票等），即可至合作店家服務台投入摸彩券參加抽獎。獎項包含關子嶺住宿券、泡湯券及地方特產等總價值六萬元豐富好禮。觀旅局將於活動結束後抽出幸運得獎者，並公布於活動官網。另外，其中十五家業者還有提供限量的「滿千折百」優惠方案，共計八百個名額，民眾前往消費別錯過這些好康。