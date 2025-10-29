關子嶺溫泉美食節假日市集 好康優惠一次滿足
記者王勇智／臺南報導
2025臺南關子嶺溫泉美食節繼上週舉辦天下第一鼎等精采活動後，將於11月1、2日在嶺頂公園舉行「關嶺祭典市集」，現場邀集30家特色攤位，內容涵蓋原民風味烤肉、各式炸物、特色麵包及文創手作等美食與創意商品；歡迎民眾趁著天氣轉涼到關子嶺泡湯之餘，走逛市集拿好康、看表演。
臺南市政府今（30）日表示，關子嶺風景區擁有泥漿溫泉、水火同源、好漢坡、紅葉公園、溫泉老街、火山碧雲寺及大仙寺等特色景點，民眾可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嚐香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食，肯定不虛此行。
即日起至11月24日止，每日傍晚5時至夜間10時，關子嶺溫泉區於寶泉橋、嶺頂公園及大成殿，均設有夜間光環境，大成殿廣場更有展出今年與知名圖文IP「微疼」合作的「微疼版不動明王」及「微疼泡溫泉」氣偶裝置，歡迎來體驗夜間漫步山城，沉浸光影氛圍當網美的樂趣。
臺南市觀旅局說明，今年共有19家在地餐飲與溫泉業者於關子嶺溫泉美食節期間(即日起至11月24日)推出優惠好康，除了可享店家優惠，凡於合作店家住宿、泡湯滿1,000元，或餐廳用餐滿500元，憑證明（房卡、收據或發票等），即可至合作店家服務台投入摸彩券參加抽獎；獎項包含關子嶺住宿券、泡湯券及地方特產等總價值6萬元豐富好禮，觀旅局將於活動結束後抽出幸運得獎者並公布於活動官網。
關子嶺風景區擁有泥漿溫泉、水火同源、溫泉老街等特色景點，民眾可先至景點遊覽、泡湯放鬆，再品嚐香氣四溢的桶仔雞與香菇料理等在地美食。（臺南市政府提供）
