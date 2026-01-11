關子嶺溫泉飯店深夜漏水 房客急退房

台南市政府勞工育樂中心民國112年翻修後，委外富野集團經營溫泉會館，10日晚間10點多，疑因溫泉管線老舊，傳出6樓1間房間爆管，導致泥漿水外溢，波及房間、走道、樓梯與6間客房，其中正下方5樓房客為求安全起見，選擇在深夜退房，飯店原價退費並補貼贈品賠罪。業者也緊急用發泡劑補住裂縫，11日全面檢視老舊管線安全。

關子嶺勞工育樂中心92年委外給統茂旅館集團經營，20年後合約到期展開內部翻修，再改由富野集團接手，至今經營2年多。

近日冷氣團持續發威，許多遊客趁假日到關子嶺泡湯享受，前天晚間10點多時，富野飯店6樓1間無人使用房間突驚傳溫泉水管爆裂，當場噴出泥漿水蔓延房間地板，再流到走廊，一路沿著走道流入樓梯間。

房客晚上突然聽到巨大流水聲，開門見到走道積水嚇一大跳，飯店員工總動員清理，發現藏在天花板內的老舊水管疑因氣溫驟降，導致管線爆裂，員工先用發泡劑補住裂縫止水。

當晚泥漿水沿門縫流入5、6樓，約波及6間客房，，位於漏水房間正下方5樓客房屋頂大量滲水，基於安全起見，房客深夜緊急退房，飯店給予全額退費並補贈禮品。

飯店員工總動員整晚忙清理積水，由於關子嶺為泥漿溫泉，泉質含有泥沙，地板擦乾後仍留下泥土痕跡，清理過程大費周章。

有房客拍下旅館樓梯間不斷漏水與淹水畫面並上傳網路，業者11日上午已大致恢復旅館內原貌，並找師傅進一步檢視館內老舊管線，避免再度發生爆管事件。