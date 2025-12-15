關子嶺、龜丹好湯冠全台

市府跨局處稽查溫泉旅宿業環境設施，以提高民眾泡湯體驗的安全性及舒適性。（水利局提供）

記者陳佳伶∕新營報導

南市溫泉業務推動，今年榮獲水利署全國各縣市考評分組第一名殊榮，水利局說，南市已連續九年獲該項考評優等佳績，冬天是泡湯好時節，邀請民眾到台南體驗優質溫泉，讓身心都放鬆。

水利局表示，台南境內主要溫泉有關子嶺溫泉區、龜丹溫泉區及六重溪溫泉；以關子嶺溫泉最具規模，號稱為「台灣第一溫泉」，與日本鹿兒島溫泉、義大利西西里島等同屬世界稀有泥漿溫泉；龜丹溫泉則是泉質特殊有碳酸氫鹽、碳酸氫鈉、臭泉、濁泉及清泉，享有五行泉美譽。

台南關子嶺及龜丹溫泉區為「台灣好湯」知名品牌，獲交通部觀光署核頒為「台灣十大好湯冠軍」，邀請遊客來台南泡湯吃美食，讓台南溫泉為身心帶來溫暖。

水利局指出，為溫泉永續發展，南市成立溫泉統一取供事業，由市府有效分配溫泉資源給溫泉業者，避免溫泉資源耗竭；加上串連周邊地方產業帶動地方產業觀光經濟，成功行銷關子嶺及龜丹區溫泉品牌。

觀光旅遊局在關子嶺寶泉橋露頭公園設置民眾體驗手湯區，讓民眾可直接感受泥漿溫泉特色；結合溫泉周邊產業辦理關子嶺溫泉美食節、龜丹溫泉螢光花泉季等活動，以溫泉資源帶動在地觀光產業發展，並持續推動溫泉高值化計畫，鼓勵民間運用溫泉資源提升溫泉產值。