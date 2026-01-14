關小黑屋毒打、站銬5天不准睡！他被拐到緬甸當「豬仔」奇蹟生還：詐團最愛台灣人「腦袋靈活的詐騙鼻祖」

2024年平安夜，26歲的火舞表演者謝岳鵬在泰國素萬那普機場落地，準備在當地進行一場華麗演出，沒想到迎接他的，卻是人生最驚心動魄的20天。

他在機場坐上業主派來的車，原預定4小時的車程，卻一路行駛超過7小時，從深夜跨到清晨，窗外荒無人煙。途中，謝岳鵬突然接獲通知，3天後的回程機票「已被取消」，還來不及理清頭緒，他就被司機丟包在河邊，手機失去訊號。

謝岳鵬依照指示坐上船渡河，跨越那條被劃為三不管地帶的「泰緬邊境線」，在對岸，已有一群手持步槍、穿防彈衣的武裝人員等著他。原來，這不是虛驚一場的誤會，而是跨國犯罪集團處心積慮佈下的完美陷阱。

廣告 廣告

一個月前，謝岳鵬在臉書看到一則徵求表演者的貼文，對方自稱公關公司，提供完整演出資訊與過往案例影片，問答專業、流程縝密，讓有海外演出經驗的他深信無疑。誰也沒想到，他在平安夜踏上的，竟是通往緬甸詐騙園區的「玩命之旅」。

謝岳鵬一進到陌生園區，接應的中國人就表明：「你來，就是做詐騙。」想離開，只有兩條路：留在當地工作一到兩年，用薪水贖身；又或者立刻掏3萬美元換自由。他試圖拖延時間，緊接卻迎來一場震撼教育。

他被7、8個「士兵」拖進5坪大的「小黑屋」毒打一頓，再以站姿被銬在鐵架上長達5天，期間幾乎無法睡覺、難以喝水進食，慘無人道。

5天後，園區一名台灣「前輩」替老闆傳話，「他說，這裡的老闆很喜歡台灣人，因為台灣是全世界詐騙鼻祖，我們有最先進的技術，最靈活的腦袋和最高的情商。」

自覺逃不出去的他，只能想方設法活下去。

謝岳鵬形容，詐騙園區規模如同大型outlet，有宿舍、餐廳、籃球場、健身房，甚至設有酒店與妓院；但園區四周環山，被高牆與鐵欄杆圍住，每15公尺就有「士兵」站崗，戒備森嚴，幾乎不可能逃離。

園區裡有自願來「賺快錢」的人，也有像謝岳鵬一樣被拐騙來的「豬仔」，他們8人一間房，每天凌晨4點半就要上工，整天工時長達14小時。謝岳鵬被分派的工作，是詐騙供應鏈最前端的「業務」，負責聊天開發受害者，取信之餘，也要精選出最有價值的肥羊。

詐團教他的第一招，就是熟記腳本、打造完整人設，「那是好幾份Word檔，把主角從1~55歲的每階段心路歷程完整寫出來，像是1~5歲家庭狀況、6~13歲求學過程，幾歲交女友、結婚、生子……。」上工第一天，他就化身55歲澳洲單親白領，透過租屋與二手交易平台「釣魚」。

詐團傳授的第二招，是細膩拆解人性。謝岳鵬形容，詐團就像是心理分析師，要層層剖析受害者的內心，找出弱點下手，「被騙的人以為你在跟某個人聊天，其實那台手機背後，有十顆腦袋圍著螢幕，叼著菸討論該怎麼回覆，怎麼狠削這隻肥羊！」

兩年前遠在緬甸園區的謝岳鵬，歷經20天人間煉獄後，奇蹟式被「贖回」台灣。他在園區時曾試圖逃跑被逮，被詐團關進「軍事監獄」凌虐得遍體鱗傷。某個夜晚，他躺在水泥地看著天花板，流著淚許下心願：「如果能逃回台灣，我要當反詐騙大使，不希望再有任何一個人受騙。」

「不再有人受騙」，或許是個過度理想的天真目標，但畢竟每樁詐騙的背後，都是一場個人與家庭的慘痛悲歌，從官到民，確實都該用零容忍的嚴肅態度面對打詐之戰。

撰文‧今周刊編輯團隊

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1517期)

看更多今周刊文章

可寧衛再亮漲停！00919領軍掃貨，股價飆51.9元還能追？台股老手揭：這波買盤「不會只漲一下子」兩大關鍵

群創股價23元才剛起漲「翻倍看58元」？面板雙雄買誰好？華邦電、南亞科只剩1季行情？看到1訊號下車要快

7種將消失職業曝光！銀行金飯碗砸了、這工作超多台灣人在做…黃仁勳給方向：免大學畢「年薪300萬」

連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險

買房也要看「省電等級」！建築能效標示成為綠色金融指標，信義房屋助攻爭取房貸優惠