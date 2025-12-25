關山月美車站 改建四星級驛站

花東縱谷國家風景區管理處長許宗民（左二）、立委莊瑞雄（左三）、關山鎮長彭成豐（右三）、立委陳瑩（右二）25日於月美車站鐵道前合影。（蕭嘉蕙攝）

擁有103年歷史的台東縣關山鎮「月美車站」，自民國11年設站、102年廢站後長期閒置，如今將迎來新生。交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處將投入4500萬元，於原址新建四星級「月美驛站」，並於25日舉行工程說明會，預計115年開工、116年底完工。立委陳瑩期盼「退役車站」轉型為「觀光亮點」，立委莊瑞雄則形容是「最實質的聖誕禮物」。

月美驛站前身為日據時期設立的「月野驛」，後定名為「月美車站」。隨著台鐵花東鐵路電氣化與截彎取直工程推動，車站走入歷史。由於舊站體長期廢棄閒置、土地缺乏管理，影響社區景觀，觀光署價購取得原屬台鐵的土地，並由縱管處規畫將原址拆除，改建為自行車驛站。

關山鎮長彭成豐表示，台9線本身是全國自行車1號線的重要路段，未來月美驛站可望成為環島自行車系統中的關鍵節點。縱管處長許宗民則指出，該路線沿途將穿越稻浪、田園景觀，並可見聚落風貌，甚至延伸至山林與溫泉資源，騎乘體驗相當豐富。

「關山月美驛站景觀及設施新建工程」規畫設置無障礙親子公廁、淋浴間、哺乳室，以及專屬自行車維修區與旅遊資訊中心，補足過去車友行經此處缺乏中繼補給的痛點；戶外空間則規畫「新月廣場」入口意象與「月台鐵道裝置藝術區」，並營造田園生態親水渠道以及地景藝術，打造融合生態與藝術的綠地園區。

陳瑩指出，關山近年人口持續下滑，從過去萬餘人，減少至目前約剩千餘人，若能多打造具記憶與特色的觀光節點，對地方發展將是正面助力。

莊瑞雄也說，鄉親長期反映車站荒廢後形同廢墟，大面積土地閒置相當可惜，如今終於提出具體計畫，正是中央與地方攜手送給關山最實質的「聖誕禮物」。

許宗民補充，未來也規畫辦理「南橫百K自行車活動」，整合關山環鎮自行車道系統，並擴展至池上浮圳自行車道環線，進一步擴大觀光效益。