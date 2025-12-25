關山月美驛站重啟新篇章 立委爭取「退役車站」轉型「觀光亮點」

關山鎮月眉地區月美車站自花東鐵路路線調整後停用至今已逾十年，長期閒置不僅影響社區整體景觀，也使承載地方記憶的重要場域逐漸沉寂。為改善環境現況，立委陳瑩與莊瑞雄今（25）日邀集交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處長許宗民，並與關山鎮長彭成豐、代表會主席吳文忠、副主席李偉鈺、月眉里里長黎光祥、以及陳宏宗、潘貴蘭、楊清順等議員服務團隊，一同前往關山月美驛站現地會勘。陳瑩表示，月美車站是關山重要的歷史節點，把「退役車站」轉型「觀光亮點」，是回應地方鄉親長期以來的期待!

「關山月美驛站景觀及設施新建工程」總經費約新臺幣4,500萬元，將由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處分年執行，預計於116年底前完工啟用。工程內容包含拆除老舊車站建築，原地新建具備旅遊服務機能的月美驛站，規劃設置旅遊資訊服務、自行車維修補給空間、親子及無障礙公廁、淋浴設施、展示與賣店空間，並同步整合周邊停車與開放空間。陳瑩強調，全面提升場域使用品質的同時，必須做到好看、好用及耐用。



關山月美驛站重啟新篇章，立委陳瑩、莊瑞雄爭取「退役車站」轉型「觀光亮點」。（圖/陳瑩辦公室提供）月美車站前身為1922年設立的「月野驛」，歷經不同時代更名，陪伴地方走過九十餘年的鐵道歲月，是許多關山鄉親共同的生活記憶。隨著鐵路建設調整而退役後，車站逐漸失去原有功能。陳瑩表示，未來透過整體更新與景觀營造，老車站將轉化為結合鐵道記憶、田園景觀與旅遊服務的節點，讓歷史被保存，也讓空間重新被使用，成為旅人認識縱谷的重要起點。



關山鎮長彭成豐除感謝陳瑩日前爭取8千萬元經費，打造關山環鎮自行車道的亮點，同時提到月美車站的用地，過去是台鐵所有，感謝觀光署直接價購買下，才能讓大家規劃運用，未來遊客到這裡，可以有得吃、有得逛，居民可以在這裡休閒散步，這是關山月美車站一直想推進規劃的夢想。



關山鎮代表會主席吳文忠表示，月美車站承載著地方共同的記憶，感謝立委陳瑩與莊瑞雄積極協助，讓這座退役車站得以重新規劃、再現風華。關山鎮月眉里里長黎光祥亦感謝陳瑩、莊瑞雄讓規劃可以成案，建設地方。



莊瑞雄表示，月美驛站新建工程，是適逢佳節送給關山鄉親最實質的聖誕禮物。他強調，這項計畫不僅能將閒置十年的車站活化為觀光亮點，更是串聯花東縱谷自行車路網的重要樞紐，期盼透過完善的基礎建設，進一步將台東打造為「全台最友善的自行車城市」，帶動縱谷地區的永續發展。



陳瑩強調，月美驛站位於花東縱谷南區關鍵位置，未來將串聯關山環鎮自行車道與池上環鄉自行車道系統，形成完整的自行車旅遊路廊。透過退役車站的再利用，不僅可改善地方環境，也有助帶動觀光人潮與產業發展，後續將持續在中央協調相關資源，確保工程如期如質完成，為關山與縱谷南區打造兼具歷史深度與永續觀光的新亮點。









