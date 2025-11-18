關山空氣品質亮橘燈！ 環境部：敏感族群減少戶外活動

環境部今（18）日針對台東關山地區發布橘色提醒等級空品警報，提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動。受到東北季風增強影響，台東地區風勢較強，強勁風勢容易對裸露地表產生揚塵逸散，導致PM10濃度升高，而中南部位於下風處，污染物稍有累積。

環境部今（18）日針對台東關山地區發布橘色提醒等級空品警報，提醒敏感族群應減少在戶外劇烈活動。（圖/環境部空氣品質監測網）

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，竹苗、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級;北部、中部、雲嘉南、高屏、花東空品區為「普通」等級，關山則達橘色提醒等級，對敏感族群不健康。

環境部提醒，橘色提醒表示空氣污染物可能會對敏感族群的健康造成影響，但是對一般大眾的影響不明顯。若一般民眾如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動;學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。至於有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，應建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。

台東縣關山空氣品質達橘色提醒等級，對敏感族群不健康。（圖/環境部空氣品質監測網）

關山即時影像。（圖/環境部空氣品質監測網）

