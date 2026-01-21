關山警利稻宣導防詐交安 布農語雙聲道深入部落心

臺東利稻派出所宣導防詐、交通安全觀念。

臺東利稻派出所宣導防詐、交通安全觀念。

臺東縣警察局關山分局利稻派出所於利稻村辦公處戶長會議，宣導防詐騙與交通安全，為了讓部落長輩更易理解，所長胡松俊仁運用布農族語及國語雙聲道解說，將專業的治安與交通法規，轉化為族人熟悉的母語，提升宣講成效。

利稻村作為布農族聚落，許多長輩習慣以母語交流，所長胡松俊仁以深入淺出的雙語宣導春節前的安全維護，包括反詐騙、酒駕防制及寒假學童安全等，以生活化的案例解釋常見的詐騙手法，不僅拉近警民距離，也成功讓防詐與交安資訊落實到家庭教育。

廣告 廣告

關山警察分局提醒鄉親，若接到可疑電話，務必遵守停、看、聽原則，並撥打165反詐騙諮詢專線向警方求助；適逢年節將近，親友聚餐活動增多，請長輩切記喝酒不開車的觀念，呼籲族人落實指定駕駛或代步措施。

關山警察分局表示，將持續結合地方文化與語言，以接地氣的溝通策略推動社區警政，透過與部落社群的緊密合作，與鄉親共同守護社區的平安與和諧。