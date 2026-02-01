關山警加油站防搶演練 模擬歹徒夜間持槍劫財

▲關山警分局春節前夕強化治安，實施「首次」夜間防搶暨攔截圍捕演練。

【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】農曆春節將屆，為全力守護民眾生命財產安全，並配合「115年加強重要節日安全維護工作」即將啟動，臺東縣警察局關山分局於1月30日19時，結合關山鎮中油加油站實施「防搶暨攔截圍捕演練」。此次演練為首次於夜間辦理，分局長龔士哲親自到場全程督軍，期使各分駐(派出)所員警熟稔通報流程與跨單位橫向聯繫，全面提升警力整體效能與執勤安全。

演練情境模擬夜間加油站遭歹徒持槍搶劫，「通通蹲下！搶劫！錢拿出來！」蒙面歹徒大聲喝斥，成功奪取財物後隨即駕車向南逃逸，現場氣氛緊張逼真，吸引周邊民眾關注。惟上述情節均為演練設計，並非實際治安案件。關山聯合所接獲報案後，立即依「三線報告」規定通報勤務指揮中心，第一時間派遣員警趕赴現場拉起封鎖線，確保民眾安全，並由偵查隊人員進行現場採(蒐)證作業。員警同步向報案人詢問歹徒外貌特徵、逃逸方向及車輛號碼，迅速回報線上警網，啟動「攔截圍捕」機制。隨後，巡邏員警於線上發現疑似犯嫌車輛後，保持安全距離尾隨監控，並即時回報勤務指揮中心。警方於鹿鳴橋南端預先布署攔截點，動用阻絕器材「雞爪釘」，成功迫使犯嫌車輛停下。在防彈盾牌掩護及優勢警力壓制下，犯嫌當場棄械投降，由警方順利制伏逮捕，並交由偵查隊偵查佐進行後續採證，整體演練流程順暢，圓滿完成。

關山警察分局表示，年節期間人流、金流頻繁，治安與交通壓力隨之提升，透過實境式、夜間化的防搶及攔截圍捕演練，能有效驗證各單位即時通報、指揮調度與協同作戰能力，確保一旦發生突發狀況，警方能迅速應變、妥善處置。分局也呼籲民眾，若發現可疑人車或緊急狀況，請立即撥打110報案專線，共同維護春節期間的平安與安定。