關山警6月交通大執法啟動！ 嚴查酒(毒)駕、無照及超速 守護縱谷用路安全

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∆為維護轄區交通秩序與用路人安全，臺東縣警察局關山分局將於6月11日至13日執行交通大執法勤務。（圖／關山警分局提供）

【互傳媒／記者 陳志強／台東 報導】為維護轄區交通秩序與用路人安全，臺東縣警察局關山分局將於6月11日至13日執行交通大執法勤務，針對易肇事且危害交通安全之重大違規項目加強取締，包括無照駕駛、闖紅燈、超速行駛、酒後駕車、毒品駕車及未依規定繫妥安全帶等違規行為，希望透過執法與宣導並行方式，降低交通事故發生，營造安全友善的交通環境。

根據警政署統計分析，無照駕駛、酒(毒)駕及超速等違規行為，均為造成重大交通事故的重要因素。其中無照駕駛因缺乏正確駕駛知識及應變能力，一旦遇到突發狀況，容易因處置不當而釀成事故；而酒駕及毒駕更會影響駕駛人的判斷力、反應能力及注意力，不僅危害自身安全，更可能波及無辜用路人，造成難以挽回的傷害。

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交通組長張珈源表示，本次交通大執法除規劃於轄區重要道路、事故易發生路段及民眾經常反映的交通熱點加強勤務部署外，也將結合各鄉鎮部落文化健康站、社區活動中心、學校及各類集會活動時機，向民眾宣導交通安全觀念。宣導內容包含「酒後不開車、開車不喝酒」、「拒絕毒駕」、「遵守速限」、「路口停讓」、「繫妥安全帶」及「持有合法駕照再上路」等重點，希望透過面對面宣導方式，深化民眾守法觀念。

警方特別提醒，現行道路交通管理處罰條例已提高無照駕駛相關罰則，若無照駕駛肇事，除面臨高額罰鍰外，亦須承擔相關民、刑事責任。此外，酒駕及毒駕案件除行政裁罰外，情節重大者更涉及公共危險罪，將依法移送偵辦，切勿心存僥倖。希望透過持續取締與宣導，讓民眾養成良好用路習慣，共同打造安全交通環境。警方也呼籲駕駛人上路前務必檢查車況，遵守交通規則，不超速、不酒駕、不毒駕，並確實繫妥安全帶及佩戴安全帽，將安全觀念落實於日常生活中，讓自己、家人及所有用路人都能平安返家。

關山警察分局表示，交通安全需要全民共同參與，期盼透過此次交通大執法及系列宣導活動，提升民眾交通安全意識，降低交通事故發生率，共同守護臺東縱谷地區安全、順暢的交通環境。

∆為維護轄區交通秩序與用路人安全，臺東縣警察局關山分局將於6月11日至13日執行交通大執法勤務。（圖／關山警分局提供）

∆為維護轄區交通秩序與用路人安全，臺東縣警察局關山分局將於6月11日至13日執行交通大執法勤務。（圖／關山警分局提供）

∆關山警分局表示，針對易肇事且危害交通安全之重大違規項目加強取締，包括無照駕駛、闖紅燈、超速行駛、酒後駕車、毒品駕車及未依規定繫妥安全帶等違規行為。