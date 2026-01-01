關山醫護家訪關懷 除舊布新帶來歡喜

關山慈濟醫院與志工合作，深入關懷居家病患，在送舊迎新的時刻，院長「潘永謙」帶著醫護同仁，前往照顧戶家中關懷，也幫忙清掃打理門面，甚至是脫下了醫師袍，刷起油漆，期待能過新年的歡喜，帶進家門。

才剛值完急診夜班，醫師袍還來不及脫下，趕忙先坐上車，前往患者家中探訪。

關山慈濟醫院社工 鄭欣慧：「居家護理的案子她 62歲，有身障的身分是因為她有中風過。」

寒冬送暖，關山慈濟醫院院長潘永謙帶著同仁和志工，一起把愛送進偏鄉暗角，住在池上的張女士，就被發現身體出了狀況。

廣告 廣告

聲音 關山慈濟醫院院長 潘永謙：「血糖指數偏高 160 170，所以是這控制不好的病人，就是領藥的時候 請醫生開短效。」

這位黃先生也很需要關懷，獨居多年，加上長年酗酒，造成髖關節疼痛，無力清掃家園，一大早，動員20多人，從裡到外重新整理清掃。

關山慈濟醫院護理師 邱思婷：「他雖然有居家服務在協助，打掃他的周邊環境，可是整個環境還是比較髒亂，因為一來他行動不便，二來有時候他的朋友，也會來家裡喝酒作樂，可能就會製造不少的垃圾。」

不只如此，此刻，潘院長也脫下了醫師袍，為舊家換新裝。

關山慈濟醫院院長 潘永謙：「我從小訓練，我們以前家裡大掃除的時候，也是一年二年也刷一次在家裡，所以我有經驗。」

關山慈濟醫院院長 潘永謙：「這一家房子需要整理一下，我們就來給他大掃除，順便把它粉刷一下，讓他新年比較 住的品質比較高一些。」

慈濟照顧戶 黃先生：「很佩服你們 嚇一跳，想哭。」

院長貼春聯這分真心的陪伴與關懷，會一年又跨過一年。

更多 大愛新聞 報導：

萬顆饅頭聚善心 大愛共善傳溫情

0102歷史今天 首例健保給付CAR-T細胞治療

