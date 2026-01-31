關山3000人拔蘿蔔 抽獎拚好彩頭

台東縣關山鎮年度盛事「千人拔蘿蔔」活動1月31日熱鬧登場，現場湧入逾3000人潮。（蔡旻妤攝）

台東縣關山鎮公所1月31日舉辦第12屆「拔蘿蔔活動」，吸引超過3000人次湧入。除了在地鄉親參與，更有遠從屏東來的民眾熱血「夜衝」搶拔，其中，活動也特別規畫抽獎環節，由首度參賽的潘小姐幸運抽中iPhone頭獎，現場歡笑聲不斷，氣氛熱鬧至極。

一望無際的10甲蘿蔔田一早便出現人山人海盛況，大群人一起揮汗拔蘿蔔的畫面格外有趣，來自屏東東港的女性親友團格外吸睛，葉姓民眾興奮表示，為了搶拔好彩頭，前晚專程從東港「夜衝」台東，此次拔蘿蔔成果豐碩，遠超預期，打算將其帶回家製成蘿蔔糕、菜脯，把關山美味帶回屏東與親友分享。

台東民眾李小姐則專程帶著孩子揮汗體驗拔蘿蔔樂趣，她強調，這是家中年度固定行程，希望讓孩子親近土地，並將這份辛勞後的收穫分送給鄰里友人。

此次拔蘿蔔活動特別規畫摸彩環節，抽中頭獎iPhone 17 Pro Max的幸運兒是當地居民潘小姐，她領獎時藏不住喜悅，興奮跳躍歡呼，她說，沒想到首度體驗拔蘿蔔活動就幸運抱回大獎，直呼這是開春以來最強「好彩頭」。

此外，來自電光里的高小姐特別分享「全株食用」的獨家祕訣，她指出，一般民眾多棄置不用的「蘿蔔花」其實是美味珍寶，只要將花剪下先以熱水汆燙，不論是煮排骨湯或是搭配蒜末清炒都非常美味，微苦回甘的層次感，正是老饕最愛的道地滋味。

關山鎮長彭成豐全程與民同樂，他表示，看到來自各地的民眾齊聚關山，內心十分欣慰，人潮甚至一度造成周邊交通壅塞，這也證明關山農產品牌的影響力。