關島旁熱帶系統恐生成颱風 氣象專家揭預估路徑

氣象專家賈新興表示，位於關島附近的熱帶系統有機會發展成颱風。（圖／翻攝自賈新興臉書）

今（30日）華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，而氣象專家賈新興表示，位於關島附近的熱帶系統有機會發展成颱風。

賈新興說明，目前位於關島附近的熱帶系統，預計在本週六、日可能增強為熱帶性低氣壓，之後也有機會發展成颱風，路徑預估將往西移動，通過菲律賓呂宋島南方海域。不過他提醒，超過五天的預報變數仍大，需密切留意後續最新資訊。

至於台灣天氣方面，賈新興指出，從本週五起至下週三，受東北季風影響，北部及東半部將不時有零星短暫雨。周五北海岸至基隆一帶有局部降雨，午後宜蘭、花蓮及東部山區亦有短暫雨。週末兩天新北山區及宜花地區持續有零星降雨，午後台中以南山區也不排除有陣雨。下週初水氣增加，下週二午後至週三中午前，華南水氣東移，桃園以北及宜蘭地區將出現局部短暫雨，花東山區也有零星降雨機會。

天氣風險公司則指出，今日東北季風持續影響，不過華南水氣減少，桃園以南地區白天將轉為晴到多雲；迎風面的北部及東半部仍有短暫雨。各地早晚氣溫約18至20度，白天南北溫差明顯，北部高溫約25度，中南部可達30至32度。明天東北季風暫時減弱，北部高溫回升至28至29度，但週五清晨新一波東北季風將再度南下。

週五白天起，苗栗以北地區會有短暫陣雨，北部、東半部雲量增多並有局部降雨，中南部則維持穩定晴朗天氣。週末期間東北季風仍影響台灣，降雨集中在基隆北海岸、大台北山區與東半部地區，西半部大多為晴到多雲。

氣溫方面，週五後北部高溫約24至25度，低溫下探20至21度，感受偏涼；中南部維持29至32度。天氣風險公司表示，目前數值模式顯示，11月初在菲律賓東方海面有颱風生成機會，大氣條件有利發展，但路徑變數仍大，需持續觀察。

