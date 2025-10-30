關島旁熱帶系統蠢蠢欲動 賈新興：觀察周末發展趨勢

氣象專家賈新興表示，近日受到東北季風影響，宜蘭仍有局部較大雨勢，新竹以北天氣稍涼，11月1日至2日應留意關島附近熱帶系統發展趨勢。

賈新興今（30日）表示，明起至11月5日受東北季風影響新竹以北及宜蘭天氣涼，其中31日北海岸至基隆有短暫零星降雨機率，午後宜蘭、花東山區有零星短暫雨。11月1日至2日，新北山區和宜花有零星短暫雨，午後台中以南山區和宜花東有零星短暫雨機率。

賈新興指出，11月1日至2日應留意關島附近熱帶系統發展趨勢，之後可能有機會發展成颱風，預估將往西通過菲律賓呂宋島較南邊之處，不過超過五天的預報變動較大，應持續觀察。

