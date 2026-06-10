關嶺消防分隊至白河榮民之家實施防火防災宣導

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

關嶺消防分隊至白河榮民之家舉辦各項防火知識、防災觀念及心肺復甦術宣導活動。（第一大隊提供）

記者翁聖權／白河報導

消防局第一大隊關嶺分隊六月十日藉白河榮民之家自衛消防編組演習時機，針對參與員工舉辦各項防火知識、防災觀念及心肺復甦術宣導活動，以建立正確防火、防災觀念及遇災害時應變能力，讓與會員工了解火災時濃煙流動情形及初期滅火及避難逃生的重要性。

第一大隊指出，本次宣導課程中，消防人員針對居家常見火災成因、防火避難要領進行詳細說明，並透過圖文與實務操作，協助學生了解居家防火知識及正確的逃生方法。此外，現場更設置ＣＰＲ模擬練習區，教導員工心肺復甦術及一一九報案要領，提升面對緊急情況時的應對能力及降低遇到災害之可能性。

大隊長邱國禎表示，期望透過類似宣導活動，讓民眾熟悉消防工作內容，增加防火安全觀念，落實防災教育家庭紮根。另「住宅用火災住警器」，其功效即是在火災擴大之前可偵測到火煙，提早預警，提早反應，進而早期進行滅火或逃生避難，發生災害時也能即時通報，保護生命財產安全。