關廁所17天！12歲童被逼「吃排泄物、針刑虐待」 恐怖後母死刑伏法

福建一名恐怖後母虐待12歲繼女致死。示意圖。取自PIXABAY



中國發生恐怖虐童案，福建一名女子許金花因長期虐待12歲繼女致死，不但動輒毆打辱罵、將孩子關在廁所、斷食斷水之外，甚至還逼迫喝尿吃屎、用針縫嘴，死前只剩20公斤。經最高人民法院核准死刑後，莆田市中級人民法院於今（1/20）依法對許金花執行死刑。

根據《香港01》報導，2023年12月，許金花以「懲罰離家出走」為由，將繼女捆綁在家中狹小廁所，從此開啟長達17天的折磨，不但斷食斷水、強迫琪琪喝尿吃屎，還多次餵食大量瀉藥，使得琪琪身體虛弱。更殘忍的是，她用針刺穿琪琪手腳，甚至縫合嘴巴，導致琪琪因外傷、化膿性感染、饑餓與寒冷引發急性循環衰竭死亡。

廣告 廣告

許金花與琪琪生父劉江育有4名子女，其中僅繼女與劉江有血緣，其餘3名孩子皆由許金花收養。警方在夫妻倆手機中發現大量虐童照片，並查出許金花曾多次搜尋「虐待孩子的方法」，例如「孩子傷口用洗衣粉泡會怎麼樣」。更令人震驚的是，家中其他孩子也被迫參與虐待，甚至親手毆打琪琪，他們自身亦遭受不同程度的虐待。

據生母與律師陳述，孩子身亡時全身佈滿傷痕，體重僅剩20公斤，嘴巴被縫8針，舌頭鮮血淋漓，十個腳趾有五個被針刺穿。更令人憤怒的是，許女發現孩子身亡，竟然是先將孩子鬆綁，拖到臥室換掉血衣、清洗廁所，並刪除客廳監控畫面，企圖偽裝成意外；醫院在接收遺體時，發現孩子全身傷痕累累，立即報警，案件才得以揭露。

此前鄰居亦曾多次目擊琪琪身上瘀青與燙傷，但孩子不敢透露實情，只說是「做錯事挨打」。生母曾多次試圖接回女兒，卻遭劉江拒絕，直至2024年10月，她接到女兒死亡的噩耗，趕到殯儀館見到遺體，生母崩潰表示：「沒有一點肉，瘦得全是骨頭，我無法相信這是自己的女兒。」

法院審理時，許金花辯稱「管教女兒」並無殺人故意，僅因教育方式不當導致悲劇；然而法院不採信她的說詞，認定其行為殘忍且持續，已構成故意殺人罪。2025年11月，福建省高院維持死刑判決。2026年1月20日正式執行死刑。

生父劉江也被查出，提供瀉藥與繩索給許金花，成為虐待幫兇，法院判其犯故意傷害罪與虐待罪，合併執行有期徒刑十三年六個月，並剝奪政治權利二年。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂