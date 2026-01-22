關廟區五甲國小羽球場地全面升級

關廟區五甲國小活動中心羽球場改善完工。（市議員陳皇宇提供）

記者黃文記／關廟報導

關廟區五甲國小活動中心羽球場地已逾二十年未更新，原有球場地墊出現龜裂情形，止滑效果明顯降低，學生於活動時恐有滑倒等安全疑慮。市議員陳皇宇接獲校方及家長會反映後，向市府爭取經費改善，工程在寒假前順利完工，為五甲的孩子們打造更安全、專業且兼具美感的運動空間。

陳皇宇表示，五甲國小羽球場除了是學生上課活動的空間，也是關廟羽球俱樂部比賽、練球的主要場地。他接獲校方反映後，在一一二年九月便邀請市府體育局前往會勘，實地了解場地現況，並共同研議改善方式及經費。

經爭取市府體育局補助經費一百七十萬元進行改善工程，採用「滿邊PU防護設計與PU加厚鋪設工程」，全面優化原有PU與磨石子介面，同時強化場地邊緣防護，大幅提升彈跳性與緩衝效果，有效降低學生在跑動、跳躍及揮拍時對關節與身體所造成的衝擊，讓孩子在活動中心運動時更加安全、安心。

陳皇宇指出，校方在工程規劃中巧妙結合藝術美感，特別邀請台灣知名藝術家朱夏生親筆揮灑，以「有溫度的手繪」為五甲國小量身繪製直徑三點六公尺的巨型校徽，將學校精神與教育初心融入球場空間，使羽球場不僅是運動場域，更成為充滿生命力的學習空間。

五甲國小目前擁有完整的六面羽球比賽及練習場地，可同時滿足體育課程教學、校隊訓練與正式賽事需求，場地全面升級後，進一步提升整體教學與訓練品質。