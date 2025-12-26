關廟區保東國小首度跨海交流 雅加達學習之旅留下感動

關廟區保東國小師生造訪雅加達台灣國際學校，展開一場深具意義的國際交流學習之旅。（保東國小提供）

記者黃文記／關廟報導

關廟區保東國小勇敢走出台灣、邁向世界，師生一行二十人日前前往印尼雅加達，造訪雅加達台灣國際學校，展開一場深具意義的國際交流學習之旅，也成功完成一次溫暖而真摯的「國民外交」。

保東國小校長張茵倩表示，這次交流行程在駐印尼雅加達辦事處的大力協助下順利推動，並受到雅加達台灣國際學校全校師生的熱情接待與周到安排，讓來自台灣的孩子在異國他鄉感受到滿滿的溫暖與支持。交流成果更受到當地媒體關注，相關活動內容甚至登上印尼日報，讓保東國小孩子的學習身影被世界看見，也為台灣基層教育寫下珍貴的國際紀錄。

交流期間，學生們體驗印尼傳統樂器演奏、吉祥物文化，並實際進入各年級班級，與當地學生一同上課、學習與互動。面對印尼文、英文與中文三語並行的學習環境，小朋友們沒有退縮，反而用笑容、眼神與行動跨越語言隔閡，很快就和雅加達的學生打成一片，短短幾天便建立起深厚的友誼。

保東國小學生入班上課，與雅加達台灣國際學校的學生親切互動。（保東國小提供）

回程當天的送別場面更讓師生們久久不能忘懷！雅加達台灣國際學校的學生們站在校園揮手道別，眼中滿是不捨與祝福。更令人動容的是，當地學生特別集結全班累積的點數，兌換禮物與卡片贈送給保東國小的孩子，其中包含許多親手繪製的畫作與真摯動人的文字，讓孩子們跨越國界，深刻感受到海外友誼的珍貴與真誠。

孩子們在旅程結束後紛紛許下心願，希望每一年都有機會再度參與國際交流，也與印尼的學生相約，期待明年能換由雅加達的朋友來到台灣，展開見習與交流。

校長張茵倩表示，這不只是一趟出國參訪，而是一場孩子生命中重要的學習旅程。看到孩子們在陌生的語言與文化中勇敢嘗試、主動交流，我非常感動，也非常驕傲。