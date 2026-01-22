關廟區文和實小邀書法老師到校寫春聯。（校方提供）

記者黃文記／關廟報導

農曆春節將至，為傳承書法藝術、體驗中華文化之美，關廟區文和實驗小學日前舉辦「歲末春聯揮毫」活動，邀請高雄市筆禪書法學會詹秀芳、陳月華老師到校現場揮毫，以藝術深耕的主題為第三、四學季的世界遊學課程揭開序幕。

活動開始由校長楊易蕙向師生說明書法的悠久歷史與其中蘊含的文化意涵，並教導學生書寫的姿勢，更強調傳統藝術對學生學習的重要性。

兩位書法老師蒞詹秀芳、陳月華蒞臨現場揮毫，師生近距離欣賞書法家運筆行墨的風采，現場不時傳出驚嘆聲，氣氛熱絡。隨後，在師長們的引導下，學生們親自提筆書寫春聯，個個屏氣凝神、專注揮寫，完成作品後，臉上洋溢著滿足與自信的笑容，展現學習成果。

活動尾聲，書法老師更現場書寫專屬於文和實驗小學的春聯，贈送給師生作為新年祝福，展現對校園文化傳承的用心與祝福。透過此次活動，不僅讓學生體驗書法藝術的魅力，也為校園增添濃厚的年節氛圍。