關廟名家揮毫迎金馬 公私協力送暖弱勢

關廟區公所舉辦名家揮毫送春聯及送年菜活動。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕關廟報導

迎接農曆馬年到來，關廟區公所二十八日舉辦「二０二六駿馬奔騰─名家揮毫送春聯」活動，邀請在地鄉親在濃厚的墨香中，共同感受傳統年節文化。關廟區長陳必成表示，在墨香與溫情環繞下，現場亦整合了多項便民服務與政策宣導以提升居民生活福祉。

公所同仁特別化身為象徵吉祥招財的「財神爺」現身會場，穿著大紅袍、手捧金元寶向現場排隊民眾拜年，為嚴肅的公部門增添不少活潑親民的年節氣氛，也象徵為地方祈求來年財源廣進。

這次活動邀請林隆旗、方承忠、林艷茹、蔡秀貞、黃春猛、盧勝文、黃宗彬等七位在地書法大師現場展現筆墨功力。民眾現場排隊領取大師親筆書寫的春聯。

除了揮毫送春聯，關廟區公所亦不忘關懷社會弱勢。祥頂實業公司董事長薛文祥為關懷區內經濟弱勢家庭及獨居長者，捐贈四十七份價值千元的愛心年菜，並提供關廟麵等物資，讓獨居長者與弱勢家庭在寒冬中能感受到社會的溫情。