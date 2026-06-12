關廟國中會考傳捷報 總統教育獎得主、不補習的國樂高手、南女姐妹花齊綻光芒

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

榮獲台南市總統教育獎的關廟國中郭志謙（左四）會考取得5A（6+）佳績。（校方提供）

（另開新視窗）

記者黃文記／關廟報導

關廟國中今年會考成績優異，不僅有榮獲總統教育獎的逆境典範學生獲得佳績，也有不補習考出5A（10+）高分的國樂高手、國三即取得多益八百二十五分的英語達人，以及姊妹先後達到台南女中錄取標準的佳話，充分展現關廟國中推動適性教育、多元展能的豐碩成果。

關廟國中校長林國斌表示，這次會考最高分為張致熏的5A（10+），他是國樂團絲竹樂成員，主修大廣弦的他，長期投入國樂學習與演出，還曾榮獲台南市字音字形競賽亞軍。值得一提的是，張致熏並未參加補習班課程，而是透過課堂專心學習、課後自主複習與教師指導累積實力，在課業與才藝之間取得良好平衡。

廣告 廣告

會考取得佳績的關廟國中張致熏（右）、徐睿妤。（校方提供）

（另開新視窗）

榮獲台南市總統教育獎的郭志謙會考取得5A（6+）佳績，展現逆境中奮發向上的生命韌性。身為家中長子，他長期協助照顧患有腦性麻痺的弟弟，面對家庭經濟壓力與照顧責任，始終保持積極樂觀的態度。師長表示，郭志謙待人謙和有禮，對班級事務認真負責，曾獲孝行獎表揚，此次再榮獲總統教育獎，不僅是對其努力的肯定，更讓全校師生看見生命教育最真實且感人的力量。

另一位獲得5A（6+）佳績的徐睿妤，則以優異的英語能力受到師長肯定。她長期利用通勤及課餘時間閱讀英文書籍、收聽英語節目，並積極參與各項英語競賽，曾於英語說故事比賽獲得佳績，更以國三學生身分取得多益八百二十五分高分，展現卓越的語言能力與國際溝通素養。

達到台南女中錄取標準的曹宜婕，以5A（5+）成績展現穩定優異的學習成果，並獲選擔任關廟國中第五十六屆畢業典禮畢業生代表，在典禮中代表全體畢業生接受校長頒發畢業證書。值得一提的是，她的姊姊去年同樣自關廟國中畢業並順利進入台南女中就讀，今年曹宜婕再度達到台南女中錄取標準，姊妹相繼錄取，成為校園佳話。