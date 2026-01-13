關廟國中邀書法家到校現場揮毫 共賞馬年春聯

關廟國中邀請書法家到校現場揮毫，書寫並贈送馬年春聯。（校方提供）

記者黃文記／關廟報導

馬年春節前夕，關廟國中邀請六位書法家到校現場揮毫送春聯，大師們筆力雄渾，字跡如駿馬馳騁，每一聯皆寓意馬年順遂、前程似錦，校園充滿藝術氣氛及年節喜慶，全校師生共賞春聯，共享馬年喜氣。

關廟國中校長林國斌表示，六位書法家鄭友章、莊崑謨、劉高興、盧毓麒、吳明宗及蔡宗龍到校現場揮毫，師生近距離觀摩，技藝交流，靈感碰撞，正是校內美學教育亮點。該校也有成立書法社團，不僅傳承國粹，更激發學子創意潛能，讓學生在筆畫間領悟人生哲理，於墨韻中陶冶性情。

林國斌校長深信美學教育乃育人根本，能讓學子心靈豐盈、視野開闊，未來走入社會，更能以文化自信立足世界。校方以此為契機，持續深化美育，打造書香校園，成就一代代藝術英才。

這次活動由長期推動書法教育的冠南公司董事長蔡江東慷慨挹注經費，讓現場揮毫及送春聯活動順利舉行。林國斌校長指出，該公司不僅提供該校充裕資源，更展現企業的社會責任，熱心助力傳統文化傳承；從活動策劃、場地布置，到書法家邀請、物資採購，皆由該公司鼎力相助，讓一切井然有序、完美呈現。

校方期許全校師生以這次馬年春聯活動為新的開始，培養良好氣質、堅定意志，將來成為社會有用的人才。老師和學生一起努力，美學教育會越來越好，校園變成充滿藝術氛圍的和樂場域。