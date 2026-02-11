關廟國小將打造鳳梨意象中央廚房 完工將供應三校營養午餐

關廟國小將打造鳳梨意象中央廚房，由立委王定宇（右四）、市議員陳皇宇（右三）、建築師及三所學校校長進行場勘。（關廟國小提供）

記者黃文記／關廟報導

關廟國小獲得教育部及台南市政府核定補助經費三千九百九十萬元，將於校內興建中央廚房。廚房完工後，預計提供關廟國小、五甲國小及關廟國中三校約一千八百名師生營養午餐供應服務，全面提升校園供餐品質與效率。

校方表示，該案依規定辦理公開招標，遴選由翁廷凱建築師事務所擔任設計合作夥伴。翁廷凱建築師亦為北門國小鯨魚意象中央廚房的設計者，具備豐富校園廚房規劃與實務經驗。這次關廟國小中央廚房設計將結合關廟在地特色，以象徵地方重要農產的鳳梨為設計意象，打造兼具實用機能、美感與在地文化特色的現代化廚房空間。

關廟國小校長呂志忠表示，日前進行新建工程場勘活動，由立委王定宇、市議員陳皇宇、建築師翁廷凱，以及關廟國小、五甲國小、關廟國中三校校長共同參與，實地了解興建場址與整體規劃內容，展現中央與地方攜手推動校園建設、重視學童營養健康的具體行動。

呂志忠指出，中央廚房經設計規劃後，接續進行招標、動土等程序，預計一一六年年底完工後，將有效整合三校營養午餐供餐作業流程，強化食品衛生安全與品質管理，確保餐點穩定供應，同時減輕各校廚務人力負擔。未來亦可作為食農教育與營養教育推動的重要場域，讓學生在安全、健康的環境中享用營養午餐，為關廟地區校園供餐服務開啟嶄新里程碑。