關廟國小攜手胡適國小 籃球音樂交流共學

記者黃文記／關廟報導

為促進校際交流、拓展學生學習視野，關廟國小二十二日由校長呂志忠帶隊前往台北市胡適國小，進行一整天豐富而充實的交流活動。透過兩校的籃球友誼賽及音樂社團交流，充分展現「以球會友、以樂會心」的教育精神，關廟國小並邀約胡適國小於五月份鳳梨季節到關廟作客。

關廟國小一行共七十多人北上，抵達胡適國小時，受到校方「太鼓隊」熱情迎接，展現台北學校滿滿的友誼與溫度。隨後，兩校師生一同享用營養午餐，在輕鬆愉快的氛圍中展開交流，拉近彼此距離。

接續行程安排參訪胡適國小的茶藝教室，體驗南港地區具代表性的包種茶文化，學生們透過聞香、品茗，感受在地文化特色，留下深刻印象。隨後也參觀胡適國小最新落成的胡適圖書館，其現代化設計與豐富藏書，讓師生們對閱讀空間的多元可能有更多啟發。

活動重頭戲為兩校的籃球友誼賽及音樂社團交流。透過球場上的切磋與舞台上的音樂互動，學生們彼此觀摩學習，在競技與合作中累積寶貴經驗，也建立深厚的友誼。整個交流過程氣氛熱絡，充分展現「以球會友、以樂會心」的教育精神。

兩校師生依依不捨說再見，關廟國小誠摯邀請胡適國小師生於今年五月鳳梨盛產季節到關廟來作客，再續交流情誼。期盼未來持續深化校際合作，共同為孩子打造更寬廣、多元的學習舞台。