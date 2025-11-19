關廟埤子頭段地籍重測成果公告至11/28 期限內可聲請異議複丈

歸仁地政事務所舉辦地籍圖重測宣導會。（歸仁地政提供）

記者黃文記／關廟報導

配合中央推動地籍圖重測地方化目標，歸仁地政事務所委託八方國土測繪公司辦理關廟區埤子頭段部分土地的地籍圖重測，共有二千八百六十二筆，總面積達六百九十五公頃，目前已在成果公告階段，至十一月二十八日止，土地所有權人若對重測結果有疑義，可在公告期限內聲請異議複丈。

近年來內政部國土測繪中心為配合中央推動地籍圖重測地方化目標，減少支援各直轄市、縣（市）政府的重測作業，各直轄市、縣（市）政府必須抽調更多人力辦理，導致地籍測量人力更為吃緊。

由於測繪業辦理地籍圖重測的技術逐漸成熟，作業能量也日益擴大，未來將充分運用民間資源，擴大委託測繪業辦理重測作業，以紓解直轄市、縣（市）政府人力不足的窘境，並藉由公私合力，加速重測工作的推展。

歸仁地政事務所在公告期間陳列各式結果圖冊供民眾閱覽，另外在場有專員提供民眾諮詢服務。若有不便前往閱覽成果者，可上網至「重測便民服務查詢系統」了解。

歸仁地政事務所主任鄭炳源提醒，土地所有權人若對重測結果有疑義，且重測期間辦理地籍調查階段時有到場認定界址者，請於公告期間內，向所有土地轄管的地政事務所繳納複丈複丈費用聲請異議複丈。