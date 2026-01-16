關廟砲校搬遷啟用 賴總統見證「4贏」計畫完成

總統賴清德昨（15）天到台南，出席陸軍砲兵訓練指揮部關廟新營區的落成啟用典禮，其實砲訓部搬遷計畫已推動數十年，但因缺乏經費、工程流標導致多次卡關。賴總統過去擔任台南市長任內積極突破困境，更提出「分區分期」模式，親自與國防部溝通，在兼顧訓練情況下請砲校先釋出部分土地，用於籌措經費，最後成功完成搬遷計畫。

賴清德憶推動數十年重重困難 終於圓滿成功

總統賴清德、國防部長顧立雄來到台南親自剪綵，陸軍砲兵訓練指揮部關廟湯山營區正式落成啟用，同時也宣告推動數十年的砲校搬遷計畫圓滿成功！

總統細數砲訓部從原址永康搬遷到關廟新營區，這一大步走得實在艱辛，不僅苦於經費問題，還因為工程單價低於市場行情，多次流標。不過賴總統在台南市長任內積極突破重重困難，終於完成這「4贏」計畫。

賴清德在台南市長任內積極突破困難，終於完成砲校搬遷計畫。圖／台視新聞

多次溝通！ 總統提「分區分期」完成搬遷計畫

搬遷計畫採用「分區分期」模式，兼顧國防訓練下，永康砲校釋出16公頃土地籌措經費。即便原計畫屢遭國防部反對，但當時的賴市長多次溝通，如今終於在總統任內見證落成啟用。

賴清德、顧立雄來到台南親自剪綵關廟湯山營區。圖／台視新聞

關廟湯山營區不僅官兵戰訓，其他土地未來則會用於創意設計園區，讓生活設備都大幅提升，也有望帶動關廟地方發展。橫跨數十年的砲校搬遷計畫終於完成，賴總統親自見證歷史一刻，實踐政績，替國防戰力與台南在地發展注入全新活力。

