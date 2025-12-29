關廟綠竹筍成功外銷加拿大 展現臺南農產競爭力

南市長黃偉哲、農業局長李芳林、保證責任關廟果菜生產合作社主席曾凰旗及執行長陳進榮、經理曾俊達推薦在地生產的綠竹筍。（記者李嘉祥攝）

臺南農業今年持續外銷國外，即使近年底力道仍不減，關廟果菜生產合作社長期深耕竹筍產業，所產綠竹筍不只深受國內消費者喜愛，今年更成功打入國際市場，將4.1噸的綠竹筍外銷到加拿大，展現臺南農產競爭力；市長黃偉哲、農業局長李芳林、保證責任關廟果菜生產合作社主席曾凰旗及執行長陳進榮、經理曾俊達也共同推薦關廟好吃的綠竹筍。

市長黃偉哲表示，關廟因山坡地形與特殊地質條件，自早期即發展出多元的竹產業，各式竹筍更成為關廟當地重要農產，其中口感細嫩滋味清甜的綠竹筍更被譽為「筍中極品」，不僅常見於宴席料理，也是民眾餐桌上的日常美味。

農業局長李芳林說，關廟綠竹筍形多彎曲、口感清甜爽脆、低熱量又富含膳食纖維，為讓消費者安心享用最新鮮與天然的綠竹筍，關廟果菜生產合作社嚴選筍類中甜度最高且纖維最細緻的上筍，無論冷盤、熱炒或煲湯燉煮，都能完美展現綠竹筍的獨特風味。

李芳林局長指出，能保持生產品質與水準的綠竹筍，全賴關廟果菜生產合作社秉持無添加防腐劑與無漂白處理的核心信念，從產地新鮮採摘後立即啟動保鮮流程，以真空包裝作業減少氧化與風味流失，並採無菌加工技術透過高溫高壓滅菌釜進行完整殺菌處理，有效保留綠竹筍鮮甜口感與爽脆質地，成為綠竹筍能深受喜愛的秘訣；在先進技術與品質理念的堅持下成功進軍加拿大，不僅提升台灣農產的國際能見度，也為在地農民創造更穩定的銷售通路。

關廟果菜生產合作社說，此次綠竹筍外銷只是開始，未來將持續秉持友善農業與品質把關理念，將更多安心與美味的在地農產品推向市場，讓消費者不僅吃得到新鮮，也能感受到來自產地的誠意。