關廟4.1噸綠竹筍外銷加拿大

關廟果菜生產合作社所產的綠竹筍，有四點一公噸外銷到加拿大。（市府提供）

記者黃文記∕關廟報導

關廟果菜生產合作社長期深耕竹筍產業，生產的綠竹筍不只深受國內消費者喜愛，這次更成功打入國際市場，四點一公噸的綠竹筍外銷到加拿大，不僅提升台灣農產品的國際能見度，也為在地農民創造更穩定的銷售通路。

市府農業局表示，關廟因山坡地形與特殊地質條件，自早期即發展出多元的竹產業，各式竹筍更成為關廟當地重要農產。其中，口感細嫩，滋味清甜的綠竹筍更被譽為「筍中極品」，不僅常見於宴席料理，也是民眾餐桌上的日常美味。

市府農業局長李芳林表示，能保持生產品質與水準的綠竹筍全賴關廟果菜生產合作社秉持無添加防腐劑與無漂白處理的核心信念，綠竹筍從產地新鮮採摘後，關廟果菜合作社即刻啟動保鮮流程，以真空包裝作業減少氧化與風味流失。過程中採用無菌加工技術，並透過高溫高壓滅菌釜進行完整殺菌處理，有效保留綠竹筍鮮甜口感與爽脆質地，也成為綠竹筍能深受喜愛的秘訣。