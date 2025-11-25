關心七股地方建設發展 議員陳昆和建請重視廠商需求及地方民意





關心七股地方建設發展的台南市議員陳昆和，於市政總質詢時關切七股科技工業區目前開發進度及七股都市計畫區規畫情形，建請相關部門重視廠商需求及地方民意，應深入了解並與地方溝通，如有問題要設法克服解決。市府表示，七股科工區產業用地正進行第六次標租售。都市計畫區規畫會尊重地方意見，土地分配也會與地方充分溝通。

陳昆和議員指出，七股科技工業區預計116年9月底完成開發，地方關心目前開發進度，由於傳出廠商進駐的意願不高，起因於標售土地原本每坪6萬5元，卻漲價至8萬多元，廠商懷疑政府做工業區炒地皮。經發局表示，那是第四次跟第五次標售過程，是因為關稅的影響。陳議員說，台美關稅有影響，各部門應設法克服解決。

廣告 廣告

七股都市計畫規畫圖。

七股科工區產業用地約84.8公頃，目前進行第六次標租售，前五次共標出售39.72公頃，第六次標售6.13公頃、標租3.02公頃，提供有需要的廠商標租售。此外，也規劃辦理小坵塊租售，坵塊面積最小不低於665坪。土地出售及招商情況，全區141.15公頃，產業用地84.8公頃，可售地74.8公頃，只租不售10公頃。 整體開發期程，整地工程、污水管線、電信管道等完成9成以上，自來水及中水管線工程也已完成85%，預計116年9月底完成開發。

陳昆和議員表示，有關七股都市計畫區的進度要趕快進行，不要七股工業區完成開發，結果衍生住宅需求部分，七股沒有土地可以蓋屋。麻煩給七股聚落合理的發展空間，細部計畫針對七股工業區南邊聚落的發展，應與地方溝通，了解地方民意。畢竟地方較了解區域發展需求，地方發展需有地方的人文歷史，市府的規畫要聽地方的聲音。

都發局表示，七股區都市計畫加速辦理整體開發區的法定審議作業，非都市計畫區也將透過七股鄉村地區計畫充分與地方討論後，尊重地方意見及需求進行規劃，相關的分配會與地方充分溝通。陳昆和議員強調，未來協調時，會請在地人士參與，因為他們了解自己的村落要怎麼發展，對整體經濟、社會及在地發展，效益才會達到最好。

更多新聞推薦

● 滅火器登高雄跨年獻上全新創作 芒果醬、Ponay的原式大樂隊熱唱嗨翻港都