關心全民運動館營管規畫 鍾東錦鼓勵鄉親多運動促進健康
苗栗縣政府與苗栗市公所共同推動的全民運動館興建工程，去年已竣工完成驗收，目前正進行最後整備作業階段，主場館與綜合羽球館預定下月同步開放營運。縣長鍾東錦日前由立委邱鎮軍與市長余文忠等人陪同視察場館，關心營運前整備進度，並帶頭體驗多項健身設施鼓勵鄉親多運動，落實全民運動及健康城市政策。
縣府與市公所為提升運動設施服務量能，爭取總經費1億7527萬餘元攜手打造全民運動館，提供民眾安全、便利且多元化的室內運動場域；其中運動部補助1億、縣府補助2000萬、餘額由市公所自籌，整體工程已於114年7月19日竣工、9月8日完成驗收。
全民運動館主要分為兩大場域，主場館部分，苗栗市公所為導入專業營運管理機制，今年元月21日與World Gym完成營運簽約，負責場館營運管理及服務規畫；綜合羽球館則於今年2月起辦理試營運，未來將由市公所管理營運，兩大場域與設備裝修均已完成，預定7月同步開放營運。
運動館與綜合羽球館各具特色，前者規畫肌肉放鬆、心肺訓練、有氧教室、啞鈴訓練、特殊訓練、重量訓練等專區，以多元健身及體適能服務，滿足不同年齡層與運動族群需求，截至目前已招募逾2200名會員。後者則設有4座標準羽球場和1座籃球全場，可視實際需求彈性調整運用，增加室內運動空間，試營運以來也累計預約達1663小時，平均每月416小時。
縣長鍾東錦日前由立委邱鎮軍、縣府教育處長葉芯慧、市長余文忠、代表會主席陳仁杰及代表、里長多人陪同，視察全民運動館營運前整備情形，參觀各區的設備並了解器材使用方法等。鍾東錦一行聽取市公所主任杜英嘉及經營管理單位簡報後，也在教練指導下體驗深蹲及甩壺鈴等訓練項目；隨後則參觀緊鄰運動館的綜合羽球館，了解試營運狀況和未來管理計畫等。
縣長鍾東錦表示，全民運動館委託世界知名品牌負責營運管理，各區的運動設施琳琅滿目非常齊備，有助鄉親養成良好的運動習慣。鍾東錦說，現代人愈來愈長壽，但難免出現肌少症等問題，所以他平時也會舉舉啞鈴活絡筋骨避免肌少症。
鍾東錦說，苗栗全民運動館是立委邱鎮軍於市長任內爭取，縣府大力配合，在余文忠市長任內竣工營運，是鄉親一大福音；更難能可貴的是，運動場館招募情形熱絡，羽球館租用情形亦十分踴躍，顯示多數鄉親也有運動的習慣；他希望運動館和羽球館同步啟用後，提供平價的服務，也期待鄉親利用各項設施多運動，為自己維持良好的健康狀態。
更多新聞推薦
其他人也在看
今午後防強降雨！專家揭「這天」前後出梅 端午節連假天氣出爐
鋒面影響，中央氣象署發布2縣市大雨特報。今（13）日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。另外，由於西南風增強，氣象署發布陸上強風特報，提醒14日晨至晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
童仲彥出獄考到證照超勵志！四叉貓揪1漏洞「出手檢舉」 超慘結果曝
前台北市議員童仲彥因涉嫌詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄，出獄後順利考上不動產經紀人證書，勵志故事被眾人直誇「了不起！」不過，網紅「四叉貓」劉宇今年2月透露，翻了法規後去檢舉童仲彥，最近收到回覆證實童仲彥的證書已被撤銷。
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
搶籃籗會擺攤出奧步！ 盜個資衝中籤率遭本尊抓包
為增加高雄籃籗會市集擺攤中籤率，曾姓男子前妻處取得他人個資並冒名登記。被害人自行報名時驚覺遭冒用而報警。台南地方法院依非法利用個人資料罪，判處曾男有期徒刑二個月，得易科罰金。 曾男為參與高雄市岡山區公所辦理的籃籗會市集擺攤資格抽籤，為謀求增加中籤機率，在2023年10月1日前某時，在台南市住處，自李
桃園市府附近傳民宅氣爆 1人OHCA、1人嗆傷送醫
桃園市桃園區秀山路今凌晨1時傳民宅氣爆，消防出動大量人車趕往搶救，分別在4、5樓套房就出2男2女，其中4樓七旬獨居婦人傷勢嚴重，救出時已經OHCA，上擔架即做心肺復甦術搶救，5樓女子輕微嗆傷送醫，但意識清楚。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
川普白宮草坪辦UFC格鬥賽！遭批「體育洗白」引爭議
美國總統川普將在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事，拉開一系列大型體育活動的序幕。此舉適逢川普80歲生日，旨在展現國家強盛形象，卻也引發外界質疑其利用體育進行政治宣傳與「體育洗白」的爭議。
花蓮營養午餐弊案延燒 副縣長百萬交保
花蓮地檢署辦縣府國中小營養午餐弊案，昨凌晨諭知副縣長顏新章一百萬元交保，限制住居及出境出海。檢方表示，若有相關證據，不排除下一波調查。顏交保後昨正常上班，綠營喊話顏主動辭職或至少停職接受調查；縣府籲外界尊重偵查不公開，避免過度揣測。
5檔個股被抓去關到6／29 它20分鐘撮合最嚴格
根據公告，此次新增處置個股包括汎銓（6830）、榮惠-KY創（6924）、郡都開發（4402）、旭然（4556）及馥鴻（5345）。其中榮惠-KY創最近6個營業日累積收盤價跌幅達35.55％；汎銓（6830）同期累積跌幅達29.33％，且6個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達127元，兩檔個股分別遭20...
從香港舞台到台灣 阿肥把文化憧憬融入日常
民視新聞／綜合報導來自香港的阿肥陳婉儀，從小看台灣綜藝節目長大，對台灣的影視文化一直充滿憧憬。2019年，25歲的她來台就讀文化大學大傳系，期間，回香港參加真人秀選美節目肥美人，面對觀眾評論和網路惡評，讓她變得更有勇氣，也更敢挑戰不同的可能。如今，她再次回到台灣，期盼串起香港與台灣之間的文化交流。
世足賽／加拿大第76分鐘換人奏效！首戰1：1逼平波赫 本屆首場和局產生
加拿大和波赫在13日進行世界盃小組賽B組首戰，在比賽前段波赫率先靠著定位球破門，而加拿大則是在比賽後段走馬換將後，順利將比數追平，最終雙方就以1：1戰平，雙方在小組賽各取1分積分。
驚傳與中國建交？杜奕瑾起底外媒「中共金援」 怒轟：在台協力者帶風向
近日外媒報導我國非洲友邦史瓦帝尼擬與中國建交，引發各界關注。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾發文駁斥，起底該媒體《史瓦濟蘭新聞》實為架設於南非、受中共金援的假地方媒體，專門配合北京進行大外宣。外交部早於4月澄清此為假訊息。杜奕瑾警告，這類冷飯熱炒的虛假敘述，極可能是台灣內部「在地協力者」配合中共發動的認知作戰，意圖破壞台史邦誼，民眾應提高警覺，切勿轉傳不實資訊。
梅雨還沒結束 今午後慎防強對流 吳德榮：端午節連假可望轉晴熱如盛夏
今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象署發布濃霧特報，桃園及高雄已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空雲系鬆散，北部有弱降水回波，伴隨局部降雨，桃園及高雄有濃霧。
台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元
此次遭申報違約交割的個股，主要集中在AI伺服器、散熱及半導體測試等熱門電子族群。資料顯示，新日興（3376）違約交割金額為3,051.3萬元，由新光及中信三重等券商分點申報；欣興（3037）違約金額為2,776.1萬元，申報券商包括永豐新竹、新光新竹、國泰台中及國泰桃園等分點；...
端午節送肉粽「4禁忌」勿犯！恐厄運纏身 病重、剛分手都要小心
端午節即將到來，許多民眾會自行包粽子或買粽子禮盒分送親友、聯繫感情，不過命理老師楊登嵙表示，送粽子有「4禁忌」要注意，以免引發不好結果。（賴俊佑）
停砍年金補發甩鍋釋憲 李來希斥政院無權置喙
立法院會去年三讀通過停砍公教人員年金相關法案，考試院銓敘部近日指公務人員補發年金將於8月1日完成，行政院喊話，希望憲法法庭能盡速做出裁決。全國公務人員協會理事長李來希12日直言，該法主管機關是考試院，考試院發函後，各機關也早已進行作業，行政院有何資格干預？
鄭麗文訪美行，像一場高張力的政治帶貨直播
鄭麗文從去（2025）年 10 月接任國民黨主席至今，進入第八個月，始終給外界「得意忘形」的「戲感」。嚴肅的訪美之行，被她搞得像一場高張力的政治帶貨直播，結果卻換來美國政策圈的「
手機「4大魔王級APP」曝光！他喊整天不點開算勇者 全網舉白旗：一天不上脆會崩毀
現代人離不開手機，每個人也有戒不掉的APP，一名網友近日點名YouTube、ChatGPT、Threads及Instagram，稱如果有人能一整天都不打開這4款程式，「我敬你是位勇者」。貼文引發熱議，但全部人都認輸，直言「根本不可能」，也有人提到LINE和Threads高使用率，「如果加上Line，應該沒人是勇者」、「一天不上脆，世界會崩毀！」
砸以色列軍工廠致警骨折 4名英國挺巴人士遭重判
英國法院週五針對一起挺巴勒斯坦示威做出重判。四名「巴勒斯坦行動（Palestine Action）」成員因闖入以色列國防科技公司廠房大肆破壞，甚至打傷警察致其脊椎骨折，遭法官認定為「恐怖主義行為」，分別被判處4年8個月至7年8個月不等的重刑。