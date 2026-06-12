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關心全民運動館營管規畫 鍾東錦鼓勵鄉親多運動促進健康





苗栗縣政府與苗栗市公所共同推動的全民運動館興建工程，去年已竣工完成驗收，目前正進行最後整備作業階段，主場館與綜合羽球館預定下月同步開放營運。縣長鍾東錦日前由立委邱鎮軍與市長余文忠等人陪同視察場館，關心營運前整備進度，並帶頭體驗多項健身設施鼓勵鄉親多運動，落實全民運動及健康城市政策。

縣府與市公所為提升運動設施服務量能，爭取總經費1億7527萬餘元攜手打造全民運動館，提供民眾安全、便利且多元化的室內運動場域；其中運動部補助1億、縣府補助2000萬、餘額由市公所自籌，整體工程已於114年7月19日竣工、9月8日完成驗收。

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全民運動館主要分為兩大場域，主場館部分，苗栗市公所為導入專業營運管理機制，今年元月21日與World Gym完成營運簽約，負責場館營運管理及服務規畫；綜合羽球館則於今年2月起辦理試營運，未來將由市公所管理營運，兩大場域與設備裝修均已完成，預定7月同步開放營運。

運動館與綜合羽球館各具特色，前者規畫肌肉放鬆、心肺訓練、有氧教室、啞鈴訓練、特殊訓練、重量訓練等專區，以多元健身及體適能服務，滿足不同年齡層與運動族群需求，截至目前已招募逾2200名會員。後者則設有4座標準羽球場和1座籃球全場，可視實際需求彈性調整運用，增加室內運動空間，試營運以來也累計預約達1663小時，平均每月416小時。

縣長鍾東錦日前由立委邱鎮軍、縣府教育處長葉芯慧、市長余文忠、代表會主席陳仁杰及代表、里長多人陪同，視察全民運動館營運前整備情形，參觀各區的設備並了解器材使用方法等。鍾東錦一行聽取市公所主任杜英嘉及經營管理單位簡報後，也在教練指導下體驗深蹲及甩壺鈴等訓練項目；隨後則參觀緊鄰運動館的綜合羽球館，了解試營運狀況和未來管理計畫等。

縣長鍾東錦表示，全民運動館委託世界知名品牌負責營運管理，各區的運動設施琳琅滿目非常齊備，有助鄉親養成良好的運動習慣。鍾東錦說，現代人愈來愈長壽，但難免出現肌少症等問題，所以他平時也會舉舉啞鈴活絡筋骨避免肌少症。

鍾東錦說，苗栗全民運動館是立委邱鎮軍於市長任內爭取，縣府大力配合，在余文忠市長任內竣工營運，是鄉親一大福音；更難能可貴的是，運動場館招募情形熱絡，羽球館租用情形亦十分踴躍，顯示多數鄉親也有運動的習慣；他希望運動館和羽球館同步啟用後，提供平價的服務，也期待鄉親利用各項設施多運動，為自己維持良好的健康狀態。

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