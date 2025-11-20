關心公地放領執行情形 賴總統盼各行各業都能安定前進

記者吳典叡／綜合報導

總統賴清德今（21）日前往彰化關心公地放領政策執行情形時指出，公地放領是協助自耕農取得土地、解決長年土地問題的重要改革；而勞保部分，政府已編列預算穩健撥補基金、強化財務機制，並承諾負最後責任，確保勞工權益不受影響。無論農民或勞工，政府都會持續支持，讓各行各業都能安定前進。

賴總統今日前往彰化縣溪洲關心公地放領政策執行情形，聽取內政部長劉世芳簡報公地放領計畫及當地農民代表分享耕作狀況，並實地視察放領農地，了解國有地出租情形。

賴總統表示，為讓制度更加合理，他擔任行政院長時推動改革，只要確實從事農作，不論是否擁有農地都能參加農保。此外，過去農保給付僅在最終階段才能領取相關保險金並不合理，因此推動調整標準，且新增職業災害給付及推動農民退休金，目的是要讓從事農業的人可以得到國家制度性的照顧，提高年輕人投入意願。

賴總統說，此次宣布公地放領政策，以協助自耕農取得農地，並處理歷史遺留下來的土地問題，目的就是要展現政府照顧農民的決心及立場。放領的對象必須「在1976年9月24日以前已經合法訂約、代代耕作，至今仍在承租務農的農民朋友」，目前約4千440多位農民，且經盤點全國所有國有平地耕地、養殖用地面積，約有2千公頃，也包括彰化溪州總計309筆、將近57公頃的土地面積。另外，在申請條件上，必須要符合「國有耕地放領實施辦法」以及「國有邊際養殖用地放領實施辦法」規定，亦即目前仍維持農地農用、承租者需為自耕農、不可有轉租的情形，目的就是為了扶持自耕農。

賴總統進一步指出，只要符合農地繼續農用，承租人是自耕農，符合國土復育及環境保育等這3項基本條件，就可以申請公地放領；目前內政部已經成立公地放領審議會，做好準備協助農民提出申請，請大家一起宣傳幫忙，讓這項政策具體落實。

賴總統提到，除了農民，政府也要照顧勞工、軍公教等每一個族群。談及政府勞工政策，目前全臺灣共有1053萬人參加勞保，因此，蔡前總統自2019年起，用公務預算撥補勞保基金，近7年來共撥補5178億元，加上這幾年因為股市在漲，經濟不錯，勞保基金有賺錢，現在基金已經由7188億元，成長到1兆2484億。行政院長卓榮泰昨日也重申，政府將負最終支付責任，且每3年檢討一次基金財務，政府會根據檢討結果每年撥補，基金將永續存在，請勞工朋友不用擔心。

賴總統強調，即使分屬不同的政黨，但是國人在面對外來的威脅時，一定要團結一致向外，如果團結，別人就不敢看輕我們；如果不團結，就會被各個擊破。不論是農民、勞工、軍公教，各行各業政府都會照顧及支持，希望大家可以團結在一起，不要被分化，讓國家愈來愈好。

賴總統今日前往彰化縣溪洲關心公地放領政策執行情形，並實地視察放領農地，了解國有地出租情形。（總統府提供）

