關心卡拉社土地正義與部落重建 王仙蓮議員：應落實原民健康法

【記者范文濱／桃園報導】

針對卡拉社族人長年關心的枕頭山土地問題，市議員王仙蓮市政總質詢中指出，，這不只是土地的爭議，更關乎原住民族的歷史正義與文化延續。她強調，市府應正視族人遷移的歷史傷痕，針對土地返還、替代地提供或長期使用權等補償方式，提出具體回應與行動方案，讓族人能重新回到屬於自己的傳統領域。

王仙蓮議員表示，族人期盼能有一條安全的人行徒步道路，讓他們能走回祖先的土地，重建文化與情感的連結。建議市府儘速進行可行性評估，並與族人共同規劃，不僅促進交通安全，更能結合文化觀光，發展具特色的原鄉文化路線。同時，她也提及崁津部落的重建經驗，呼籲市府以跨局處合作的模式，協助卡拉社推動部落重建，讓族人重拾家園與信心。

廣告 廣告

除土地議題外，王仙蓮議員也關切「原住民健康法」上路後的執行落差。她指出，目前中央並無完整規劃大綱與一級窗口，導致地方政府無法有效配合。建議桃園市應率先成立「原住民族健康研究委員會」，並在原民局設立「原民健康福利科」，統籌各項研究、統計與實務推動，使族人健康權益落實於日常生活之中。

王仙蓮議員強調，土地正義、部落重建與健康福祉是原住民族三大根基，市府應以轉型正義的精神積極面對。呼籲市府以實際行動回應族人訴求，不僅要讓族人回到自己的土地，也要讓他們擁有健康、安全與尊嚴的生活環境，真正實現文化延續與族群平權的願景。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光