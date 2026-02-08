關心台中街友、弱勢民眾 鄭功進席開百桌辦關懷尾牙宴

台中市後車頭發展協會今天席開百桌，舉辦「歲末關懷尾牙宴」，關懷街友、弱勢民眾。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕年關將至，為了關懷台中市東南區的街友和弱勢民眾，台中市後車頭發展協會榮譽理事長、也是市議員鄭功進今天席開百桌舉辦「歲末關懷尾牙宴」，現場也提供義剪、義診、法律諮詢及就業輔導，希望協助弱勢族群過年保持健康、儀容整潔，並能透過就業協助自力更生、早日脫貧。

市議員鄭功進指出，受前輩「刈包吉」投身公益的啟發，讓他更加體認民代的社會職責。有感於選區內低收戶數眾多，且包含高齡與單親等高風險族群，亟需資源挹注，多年來持續舉辦「歲末送暖尾牙」，除滿足基層的基本溫飽，更整合社會資源與善心，建立長期的關懷機制，帶領受助者走出經濟困境並回歸社會。

鄭功進表示，幾年前受疫情影響，曾改以物資發放，但後來發現，關懷尾牙宴仍是最佳平台，感謝各界熱心贊助，讓資源一年比一年更充足，今年包括市府農業局提供茂谷柑，台中市女子美容商業同業公會提供義剪、衛福部台中醫院提供義診、就服處的工作媒合、以及律師提供現場免費法律諮詢，還有各團體及善心人士認桌，捐贈愛心紅包，認捐米糕、湯包、太陽餅、肉圓等伴手禮。

出席的立委何欣純表示，台中市仍然有許多人是需要各界協助的，台灣人都很有愛心、暖心、貼心，秉持著「分享希望分享愛」的精神助人，未來希望讓大家能夠在台中市安居樂業，以實現「市長換欣，台中創新」的六星市政。

市議員黃守達表示，儘管總體經濟表現很好，但台中仍有許多社會弱勢需要幫助，鄭功進議員團隊每年舉辦的寒士尾牙宴，已然成為舊城區美麗的風景之一，期待台中市政府可以回應民間的善心，投入更多資源來支持社會弱勢。

