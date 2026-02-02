關心地方發展 侯友宜與八里、五股里長座談

記者林普天／新北報導

行動治理持續深耕地方，新北市長侯友宜今（2）日接連與八里、五股區里長座談，盤點區域重大建設進度也關心地方發展。侯友宜表示，跨越淡水河口的國際地標「淡江大橋」預計今年5月正式通車，同時，攸關五股發展的「五泰輕軌」已於去年底4度提報中央審議。市府不僅推動宏觀建設，更重視里長反映的基層痛點，如大型車違規與公園修繕，務必落實「翻轉新北、改變成真」。

座談會中，八里區里長關心「八里輕軌」進度。侯友宜特別指示局處應積極追蹤進度，為此捷運局說明，為縮短作業時程，市府爭取將八里輕軌可行性研究與淡海輕軌二期修正計畫同步審查，已於去年10月第13次提報交通部，並以綜合規劃核定後5年完工為目標，全力銜接淡江大橋與淡海輕軌。

廣告 廣告

侯友宜也細數五股近年施政成果，五股夏綠地轉型成功，各界關心的「五泰輕軌」已提報綜合規劃報告予中央，環評說明書也已核准提報環評大會。此外，五股交流道北出匝道於去年底通車後，大幅緩解新五路壅塞，北入匝道則預計116年10月完工。侯友宜總結，不論是國際級的淡江大橋，還是鄰里的木棧道修繕，市府都將秉持行動治理初衷，打造一個讓市民安居樂業的韌性城市。

新北市民政局表示，自108至114年，五股區行動治理提案總數102案，已解除列管100案，執行率達98%；八里區提案總數68案，已解除列管67案，執行率上高達99%，市府團隊會持續與里長並肩為市民服務。

新北市長侯友宜與里長們一一致意。(新北市民政局提供)