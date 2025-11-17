關心地方經濟 花蓮花崗國中學生小論文研究獲金獎

(左起)花崗國中鄭健民校長、沈恩睿、呂簡林

深入探討振興券發放對民眾消費變化的影響，花蓮縣立花崗國中九年級學生沈恩睿、呂簡林，以「花蓮振興券對居民消費模式之短期影響」為題，獲得「太平洋盃第十一屆全國中小學網路小論文專題暨本土使命式行動研究競賽」本土議題類金獎。



家中從商，沈恩睿對花蓮近年來產業的變化，感受相當深刻，也因此，他與伙伴呂簡林一起，藉由研究振興券的發放，不只探討花蓮民眾的消費變化，也提出具體建議。



第一次參與小論文研究的呂簡林同學則說，透過專題研究，讓他瞭解了地方產業的變化，更讓他感受花蓮人的「善意」，當他們穿著學校制服走上街頭訪察時，大家都給予極大的善意回應。



花崗國中表示，產業、經濟發展，其實也是國中生所關心的議題，學生們從文獻探究、設計問卷、街頭訪察到資料整理，歷時一年，不僅脈絡清晰，也展現出學生愛鄉土的情懷。