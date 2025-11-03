關心少子化 陳秋萍籲提高生育補助

議員陳秋萍要求市府正視少子化議題。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

台南少子化嚴重，議員陳秋萍說，明年國小新生恐減六十六班，甚至持續下探，強調不只是國安問題，更牽涉教師何去何從、廢併校等問題，教育局坦言，班級減少數恐達一、兩百班。她要求市府超前部署，提高生育補助等方案。

教育局表示，每年學生數減少三千至五千人，今年有三十一校、一班新生不到五人，有的一班只有一、兩人。黃偉哲回應，日、韓也出線少子化現象，台南提高生育補助，然許多人就是不生，已非單純補助問題。教育局回應，國中普通班控留兩百多人、國小五百多人。

陳秋萍也歷數自己有遠見所提出的政策被市府採納，如廣設充電站、區區有快充等，然目前收費仍偏高，應有離峰費率及停車優惠，市府購車應以電動車優先；至於公共自行車增加第三責任險經她質詢，交通局採用，然應多加宣傳，而永康焚化爐回饋金，爭取多年，要求回饋金額應和城西相同，地方目前盛傳今年回饋金多兩百元，環保局指並無；黃偉哲說，願意在現有合約中在與協商協商。她也爭取水環境和永康防洪治水，打造永康區更佳的生活環境。