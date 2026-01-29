關心山城客家文化發展 蔡英文走訪東勢客家文化園區

蔡英文前總統今天走訪台中東勢客家文化園區，並前往鯉魚伯公祠台中東勢永安宮及台中東勢巧聖仙師開台祖廟參拜。（詹智翔提供／李京昇台中傳真）

蔡英文今天由苗栗縣議員陳品安、立委蔡其昌山城服務處主任詹智翔等人陪同前往參拜。（詹智翔提供／李京昇台中傳真）

蔡英文前總統今天走訪台中東勢客家文化園區，並前往鯉魚伯公祠台中東勢永安宮及台中東勢巧聖仙師開台祖廟參拜，關心地方客家文化。

蔡英文今天由將投入苗栗縣長選舉的苗栗縣議員陳品安、立委蔡其昌山城服務處主任詹智翔等人陪同，前往參訪東勢客家文化園區，了解東勢樟腦產業發展及轉型，並赴巧聖仙師祖廟及鯉魚伯公廟參香，考察東勢發展的軌跡及文化信仰。

詹智翔表示，蔡英文任內積極推動「浪漫台三線」政策，深入沿線客庄文史、觀光以及產業等面向，透過完整修法、提升預算等投入軟硬體建設，促進客庄文藝復興及產業創生，山城客庄就是其中亮點，他也感謝蔡英文卸任後關心山城客家文化發展。

