關心廚餘灌水換補助議題 議員陳成添籲中市府加強稽查
台中市議會26日進行最後一天市政總質詢，市議員陳成添關心廚餘灌水換補助議題，市長盧秀燕表示，近來傳出有業者可能利用按噸補貼的機制，透過灌水噸數來獲取不當利益，市府為此查核嚴防灌水，除持續推動「廚餘進場免處理費」及「按噸補貼收運司機」兩措施外，也規劃中長期處理設施，包含焚化爐建置預計年底動工，讓台中的廚餘處理體系持續平穩運作。
陳成添表示，自己身為臺中地區農會理事長，對於養豬廚餘的問題有一些了解，臺中市的廚餘去化問題幸能處理妥善，及時啟用廚餘脫水設備，將廚餘乾化壓縮再焚燒以減輕焚化爐負擔，並未出現其他縣市將廚餘堆積在學校無人載運的問題。
陳成添指出，臺中市目前針對廚餘有兩大補貼措施：第一點是廚餘載運依運量噸數給予司機補貼，每車次最高補助1,500元；第二點則是廚餘進場免處理費。而駕駛補貼是依照廚餘噸數計算，近日卻發生疑似廚餘被灌水加重換更多錢的情形，對此詢問環保局要如何杜絕？
環保局吳盛忠局長說明，針對近期發生的疑似有廚餘業者提高清理費及灌水加重換錢的情形，環保局同仁皆有針對廚餘清運業者及廚餘產生業者進行稽查，若民眾有遇到惡意抬價情形也可以通報相關單位，共同遏止此類事件再次發生。
環保局將請廚餘車司機協助回報瀝水不確實之產源，並加強現場查核輔導，同時也呼籲民眾如有產生廚餘，於排出前，可利用濾網或有孔洞之瀝水桶，將廚餘水分瀝乾，減少廚餘水分含量，提升後端清運及處理效能。
市長盧秀燕說，臺中市目前廚餘清運短期調度能可順利的原因在於有針對廚餘清運噸數做補貼，再加上廚餘進場免處理費這2項措施，對相關業者及豬農來說，做原有工作又能賺取金錢何樂而不為，因此有不少業者及豬農加入廚餘清運行列，協助分攤臺中市廚餘載運問題。
