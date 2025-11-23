關心德州台商現況 江啟臣：立院將作為最堅實後盾 (圖)
立法院副院長江啟臣率多位朝野立委訪問美國，在當地時間22日抵達達拉斯，與德州政要交流，以及前往「達拉斯台灣貿易投資中心」，關心運作情形。（立法院提供）
中央社記者劉冠廷傳真 114年11月23日
立法院副院長江啟臣16日率團出訪美國及巴拉圭，於美國時間22日自巴拉圭飛抵美國達拉斯，除了設宴款待德州政要，並先後前往「達拉斯台灣貿易投資中心」、走訪台商工廠關心其在美投資，以及出席台商晚宴等，江啟臣表示，透過親自走訪，更能瞭解台商在美投資現況，立法院會做台商朋友最堅實的後盾，全力支持在海外努力打拼自由時報 ・ 2 小時前
