關心德州台商現況 江啟臣：立院將作為最堅實後盾 (圖)

浪漫冬月！台中市政府今年壓軸的公教單身員工聯誼活動「尋跡屯區～冬月遇健心動」，22日在霧峰區望月峰獻堂登山步道及民主議政園區舉行。近三十位單身男女在冬月徐風與山林景緻中，一同踏上健行旅程，並在清新宜人的山景中開啟心動契機。人事處長陳月春特別出席活動，以滿滿祝福陪伴大家，成為這場緣分旅程中最溫暖的推手。人事處表示，此場活動共成功促成6對佳偶，為今年的公教單身聯誼活動添上最精彩篇章。為了讓健行活動更有趣味，人事處特別設計破冰遊戲，沿途安排「創意擺拍大比拚」任務，讓參加者在山林間一邊走、一邊玩、一路笑聲不斷。不少參加者直呼：「原本還擔心跟不熟悉的人一起走會有些尷尬，沒想到一路上大家越玩越開、越聊越自在，也看見彼此許多意外又可愛的一面」。活動後半段的安排更是讓大家意猶未盡，大夥在戶外大草坪展開分組大地遊戲，各組輪流上場比手畫腳挑戰，用誇張的肢體語言比出題目，全場笑聲此起彼落，之後在議蘆會館享用輕鬆愉悅的下午茶點心，分享彼此的興趣及價值觀。透過這些輕鬆有趣的互動，拉近大家的距離，也為這場冬日相遇留下更多美好回憶。陳處長表示，今年市府共辦理4梯次公教單身聯誼，活動形式多元、場景串起台中山海屯城，各

